Spis treści: 01 Cukrzyca. Przewlekła i podstępna choroba… z którą można żyć

02 Dieta cukrzyka. Podstawą jest zdrowe jedzenie

03 Produkty zakazane w diecie cukrzyka. Tego unikaj jak ognia

04 Jeżeli chorujesz na cukrzycę, nie łącz tych produktów

Cukrzyca. Przewlekła i podstępna choroba… z którą można żyć

Cukrzyca należy do chorób atakujących nasz metabolizm i polega na utrzymywaniu się podwyższonego poziomu glukozy we krwi, który spowodowany jest nieprawidłową produkcją insuliny.

Cukrzycę charakteryzuje nieprawidłowa przemiana cukrów, białek i tłuszczów.

Taki długotrwały stan prowadzi do powikłań, zaburzeń i uszkodzeń organizmu, a dokładnie organów:

Oczu

Nerwów

Nerek

Serca i naczyń krwionośnych

Nieleczona cukrzyca prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, a finalnie do śmierci, dlatego tak ważna jest przede wszystkim profilaktyka, a jeżeli osoba już zachorowała, to niezbędne jest natychmiastowe wdrożenie leczenia i zmiana stylu życia.

To ostatnie wiąże się nierozerwalnie z dietą, a ona jest podstawą walki z cukrzycą, która jest chorobą przewlekłą i wymagającą codziennego zaangażowania.

Dieta cukrzyka. Podstawą jest zdrowe jedzenie

Zdjęcie Diabetycy jak ognia powinni unikać żywności wysoko przetworzonej / 123RF/PICSEL

Jeżeli chcielibyśmy najogólniej powiedzieć, jaka powinna być dieta osoby chorej na cukrzycę, wystarczyłyby dwa słowa - zdrowa i zbilansowana. Co więcej, nawet osoby zdrowe powinny korzystać z zasad diety dla diabetyków.

Osoba zmagająca się z cukrzycą powinna unikać zdecydowanie żywności przetworzonej, bogatej w cukry, o wysokim indeksie glikemicznym oraz produktów zawierających nasycone kwasy tłuszczowe.

W takiej diecie powinny zaś pojawić się grube kasze, brązowy ryż, ciemne pieczywo. Wskazany jest także naturalny nabiał bez dodatku cukru, czyli jogurt, kefir, maślanka.

Istotne są w diecie cukrzyka warzywa:

Brokuł

Kalafior

Pomidory

Ogórki

Sałata

Brukselka

Groch

Marchew

Papryka

Rzodkiew

Spożycie tych warzyw jest zalecane najczęściej na surowo, podobnie jak owoce, które wbrew rozpowszechnianym mitom osoby chorujące na cukrzycę, także mogą spożywać. Wśród nich znajdziemy brzoskwinię, jagody, maliny, jeżyny, czy gruszkę.

W walce z cukrzycą należy pamiętać, że dodatkowym obszarem, który pomaga nam w dbaniu o zdrowie, jest aktywność fizyczna.

W połączeniu z dietą ruch daje fenomenalne efekty i choć to brzmi banalnie, osoby zmagające się z cukrzycą często o tym zapominają, a wystarczy zacząć od trzech spacerów dziennie jedynie po 15 minut, by zapewnić sobie regularną dawkę zdrowego ruchu.

Produkty zakazane w diecie cukrzyka. Tego unikaj jak ognia

Zdjęcie Banany nie powinny pojawić się w codziennym menu osoby chorej na cukrzycę / 123RF/PICSEL

Organy zmagające się z powikłaniami cukrzycowymi wykonują znacznie ciężą pracę, niż np. nerki, czy serce osoby zdrowej.

Dlatego cukrzykowi nie powinny zdarzać się sytuacje, że zdecyduje się świadomie na posiłek niedozwolony w walce z cukrzycą.

Pierwszym jednak błędem, który popełniają osoby chore, jest... nieregularne jedzenie, a to bardzo wpływa na produkcję i działanie insuliny w naszym organizmie.

Dostarczając ciału energii pod postacią jedzenia w stałych porach, przyzwyczajamy go do regularnego funkcjonowania.

Przerwy między posiłkami powinny wynosić ok. 4 godzin, a posiłków w ciągu dnia taka osoba powinna spożywać od 4 do 5.

Nawet osoby zdrowe, nie mające żadnych problemów zdrowotnych, ale w szczególności cukrzycy, powinni jak ognia unikać żywności wysoko przetworzonej, wszelkich fast foodów.

Ilość niezdrowych cukrów i tłuszczów w takich potrawach bardzo obciąża pracę serca, żołądka, jelit, wątroby i nerek.

Kolejnym punktem, na który powinni uważać cukrzycy to... owoce. Chociaż mitem jest, że żadne owoce nie powinny znaleźć się w menu osoby z cukrzycą, to istnieją jednak takie, które absolutnie należy wykluczyć. Są to:

Dojrzałe banany

Mango

Winogrona

Rodzynki

Daktyle

Posiadają one wysoki indeks glikemiczny i mogą spowodować spore szkody w organizmie chorego.

Jeżeli chorujesz na cukrzycę, nie łącz tych produktów

Zdjęcie Grozi ci cukrzyca? Ogranicz spożycie białego pieczywa / 123RF/PICSEL

Zwłaszcza początki wprowadzania zdrowej i zbilansowanej diety w życiu cukrzyka, mogą być problematyczne.

Nawet dokonując świadomych, dobrych wyborów żywieniowych, możemy popełnić błędy, które zrujnują naszą walkę z cukrzycą.

Chociażby wybierając jogurty wskazane w diecie, możemy zdecydować się na taki, który niestety zawiera cukier. Dlatego tak ważne jest czytanie etykiet w trakcie zakupów. Połączenie jogurtu, twarogu z cukrem białym, brązowym, czy miodem jest niedozwolone w diecie.

Podobnie jest z napojami. Wody, herbaty - nie łączymy z cukrami, nawet pod postacią owoców.

Wybierając chleb, należy uważać, by nie miał on domieszki pszenicy i cukru. Wówczas nawet ciemny chleb nie nadaje się do spożycia dla cukrzyka. Nawet jeżeli też wybierzemy odpowiedni dla diabetyka chleb nie powinniśmy go łączyć z dżemami. Także wówczas, gdy jest on wykonany z owoców dozwolonych w diecie cukrzycowej.

Często popełnianym błędem przez diabetyków jest jedzenie owoców między posiłkami. Zamiast tego można zastosować je jako dodatek do różnych potraw, np. do surówek warzywnych.

Zdjęcie Według lekarzy na cukrzycę choruje ok. 3 mln Polaków, ale milion nawet o tym nie wie / 123RF/PICSEL