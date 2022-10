Polacy zajadają się nimi na potęgę. To wyjaśnia, dlaczego zalewa nas fala chorób

Produkty mączne są nieodłącznym elementem życia większości Polaków. Nasza dieta obfituje w pszenne pieczywo, drożdżówki, rogaliki, bułeczki, ciastka, krakersy czy paluszki. Produkty te chociaż smaczne, nie należą do najlepszych wyborów żywieniowych. Wiadomo nie od dziś, że dieta obfitująca w pszenicę może zwiększać ryzyko rozwoju niektórych chorób lub nasilać objawy ze strony już zdiagnozowanych dolegliwości. Jak twierdzą specjaliści, niepozorne zboże jakim jest pszenica, to główny winowajca choroby, na którą obecnie cierpi w Polsce ponad 3 mln osób - cukrzycy. Według Światowej Organizacji Zdrowia, do roku 2040 liczba cukrzyków na świecie wzrośnie aż o 40 proc.

Dlaczego w dzisiejszych czasach pszenica tak bardzo szkodzi?

Mogłoby się wydawać, że podane statystyki i fakty na temat szkodliwego wpływu pszenicy na zdrowie są nieprawdziwe. Przecież jest jedzona od wieków, przed laty była głównym pożywieniem ludzi, nasze prababcie i pradziadkowie zajadali się wyrobami mącznymi na potęgę, a mimo tego nie narzekali na szereg dolegliwości. Eksperci ds. żywienia są w tej kwestii jednomyślni i zapewniają, że dzisiejsza pszenica nie jest tym samym zbożem, które jadało się jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Nie bez powodu dietetycy przestrzegają przed pszenicą i jej wyrobami. Okazuje się, że jest to jeden z najbardziej zmodyfikowanych genetycznie produktów. Dzisiejsza pszenica nawet wyglądem nie przypomina tej sprzed wielu lat. To wystarczający powód, dla którego powinno się ograniczyć ją w diecie.

Genetyczne ingerowanie w zboża czy inne produkty sprawia, że w dzisiejszych czasach wiele osób cierpi na różnego rodzaju alergie, nietolerancje pokarmowe oraz dolegliwości trawienne. Co więcej, sporo z nich nawet nie zdaje sobie sprawy, że organizm źle reaguje na pewne produkty, przez co jelita oraz cały układ pokarmowy jest w marnej kondycji. Nieleczone nietolerancje pokarmowe czy alergie mogą w przyszłości doprowadzić do stanów zapalnych jelit, a co za tym idzie do ich nieszczelności i chorób autoimmunologicznych jak np. Hashimoto. Mogą zachorować również osoby, u których nie zdiagnozowano nietolerancji na gluten. Wówczas układ odpornościowy atakuje tarczycę, a pacjenci skarżą się na zwiększoną wrażliwość na zimno, suchość skóry, zaparcia, zmęczenie, opuchliznę widoczną przede wszystkim na twarzy, wypadanie włosów czy senność. Ponadto spożywanie dużych ilości glutenu może niszczyć nie tylko tarczycę ale i trzustkę.

Zdjęcie Pszenny chleb z tłustymi dodatkami to prawdziwa bomba kaloryczna / 123RF/PICSEL

Polacy zajadają się pszenicą. To dlatego mamy falę cukrzycy

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że wyroby z pszenicy mają bardzo wysoki indeks glikemiczny. To oznacza, że po zjedzeniu nawet niewielkiej porcji glutenu, np. jednej kanapki, poziom cukru we krwi bardzo szybko wzrasta. Jednocześnie podnosi się insulina, co w perspektywie czasu może doprowadzić do poważnych dla zdrowia konsekwencji, m.in. cukrzycy typu 2.

Jakie objawy towarzyszą cukrzycy?

Zdjęcie Na cukrzycę choruje w Polsce ponad 3 mln osób. Choroba dotyka również młode osoby / 123RF/PICSEL

Cukrzyca to choroba, która może dawać nietypowe objawy. Czasem są to napady głodu, nadmierne pragnienie, zmęczenie, wahania nastroju lub bóle głowy, skurcze nóg, zaburzenia widzenia, a także może to być częstsze oddawanie większej ilości moczu.

Poza tym, że pszenne pieczywo jest wysokokaloryczne, to najczęściej spożywamy je z dodatkiem masła, tłustych serów, wędlin, majonezu itp. Taka kombinacja sprawia, że organizm otrzymuje jednorazowo gigantyczną liczbę kalorii. Tym samym zwiększa się ryzyko przybierania na wadze, a to już tylko mały krok do rozwoju nadwagi i otyłości, których nie należy lekceważyć. Niestety jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nowotwory oraz inne choroby bezpośrednio zagrażające życiu, najczęściej są wywoływane właśnie przez otyłość.

