Funkcje nerek

Mogłoby się wydawać, że skoro jednymi z podstawowych ról nerek jest funkcja wydalnicza i detoksykacyjna, stworzonym do oczyszczania i usuwania toksyn narządom nic nie może zaszkodzić, ale to nieprawda. Wśród napojów, które mają negatywny wpływ na pracę nerek, są nie tylko produkty oczywiste, ale również te, które powszechnie uważane są za zdrowe. Przyjrzyjmy im się bliżej.

Słodzone napoje gazowane i energetyki

Słodzone napoje gazowane i energetyki znajdują się na szczycie czarnej listy napojów, które szkodzą nerkom. Oprócz bardzo wysokiej zawartości substancji słodzących (nie zawsze jest to cukier, czasem jego tańsze i bardziej toksyczne dla zdrowia zamienniki, jak na przykład syrop glukozowo-fruktozowy), mają w swoim składzie prawdziwy arsenał chemicznych dodatków do żywności.

Z każdym łykiem tych popularnych kolorowych płynów połykamy barwniki, konserwanty, aromaty i przeróżne substancje, poprawiające organoleptyczny odbiór produktu. To one sprawiają, że ta, a nie inna butelka przyciągnie wzrok i skusi do zakupu większą grupę konsumentów. Niestety żadna z nich nie przyniesie korzyści dla zdrowia.

Zdjęcie Napoje gazowane często zawierają wiele sztucznych barwników szkodliwych dla zdrowia / 123RF/PICSEL

Te koktajle chemicznych składników są mocno obciążające dla nerek. Prowadzą do ich przeciążenia - narządy muszą wykonać dużo więcej pracy, żeby oczyścić organizm z zupełnie zbędnych toksyn. Osoby, które regularnie spożywają słodzone napoje gazowane i energetyki mają wyższe ryzyko rozwoju kamicy nerkowej, zaburzenia prawidłowej pracy kłębuszków nerkowych oraz rozwoju przewlekłych chorób nerek.

Piwo i inne alkohole

Choć wielu chce postrzegać piwo jako "gazowaną herbatę", jest ono trunkiem alkoholowym, a jednym z najczęściej powielanych mitów jest ten, że piwo oczyszcza nerki. Już czas włożyć tę anegdotkę między bajki. Skąd wziął się piwny mit?

Zdjęcie Słodkie napoje, różne rodzaje kawy i alkohol wpływają destrukcyjnie na funkcjonowanie nerek / East News

Piwo działa moczopędnie i tu należy postawić kropkę. Ten napój alkoholowy nie może sprzyjać detoksykacji organizmu, bo sam zawiera szereg szkodliwych dla zdrowia substancji. Wypite raz na jakiś czas raczej nie zrujnuje zdrowia. Nie warto czynić jednak z picia piwa regularnego rytuału popartego nielogicznym mitem o zdrowotnych właściwościach tego trunku. Piwo, jak każdy inny alkohol, podnosi ciśnienie, co też ma negatywny wpływ na pracę nerek.

Zdjęcie Jeśli picie piwa staje się dla nas codziennym rytuałem, należy liczyć się z przykrymi konsekwencjami dla zdrowia / Frank Fischer / East News

Kawa

Zawarta w kawie kofeina działa moczopędnie. Mała czarna, wypijana w rozsądnych ilościach, nie zagraża kondycji nerek. Jednak nałogowi kawosze powinni wiedzieć, że kawa spożywana w nadmiarze może pogorszyć funkcjonowanie nerek i zwiększyć ryzyko pojawienia się kamieni nerkowych. Umiar, a nawet rezygnację ze spożywania kawy, powinny poważnie rozważyć osoby genetycznie obciążone schorzeniami nefrologicznymi.

Kofeina podnosi też ciśnienie tętnicze krwi, co wpływa na pogorszenie pracy nerek.

Mleko

Zdjęcie Mleko jest skarbnica białka, którego spożycie trzeba ograniczyć przy niemal każdej dysfunkcji nerek / 123RF/PICSEL

Wiele osób uważa, że mleko jest niezbędne dla zdrowia organizmu, wszak obfituje w wapń, który jest budulcem kości. Faktem jest, że wapń możemy pozyskać z wielu innych produktów spożywczych, a mleko krowie stało się jednym z najbardziej kontrowersyjnych produktów spożywczych naszych czasów. Gloryfikowane w latach 80. i 90., dziś ma zdecydowanie gorsze notowania. Bezdyskusyjnie nie jest napojem, po który powinny sięgać osoby z dysfunkcjami nerek. I to z dwóch powodów.

Po pierwsze, przy chorobach nerek trzeba ograniczyć podaż wapnia. Gdy nie pracują prawidłowo, zwiększa się stężenie wapnia w moczu, co podnosi ryzyko powstawania kamieni nerkowych. Po drugie, mleko jest skarbnica białka, którego spożycie trzeba ograniczyć przy niemal każdej dysfunkcji nerek.

