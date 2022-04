Pomidor i ogórek

Kanapka z pomidorem i ogórkiem to dość częsty wybór. Są to popularne warzywa, które łatwo kupić i przede wszystkim można je przygotować z chlebem np. na wynos jako drugie śniadanie. Okazuje się jednak, że takie połączenie nie jest korzystne. Dlaczego?

Świeże ogórki zawierają askorbinazę - enzym, który niszczy witaminę C zawartą w pomidorach. Zasada ta nie dotyczy natomiast ogórków kiszonych i konserwowych - możemy je spokojnie jeść razem z innymi warzywami, a te zielone spożywać solo.

Pomidor i biały ser

Różnego rodzaju sery - żółte, białe, topione, pleśniowe - to kolejne składniki często znajdujące się na naszych kanapkach. Bywają łączone z warzywami. Jest jednak jeden rodzaj, którego lepiej nie łączyć z pomidorem. Chodzi o popularny twarożek. Skąd to wynika?

Mimo że takie połączenie smakuje niezwykle dobrze, nie należy go stosować zbyt często. Przyczyną jest fakt, że w pomidorze znajdują się kwasy, które reagują z wapniem zawartym w białym serze i mogą prowadzić do powstania nierozkładających się mikro kryształków.

Pieczywo i dżem

Ostatnie zestawienie może być dla wielu najbardziej zaskakujące. Chleb czy bułki jedzone z dżemem, marmoladą lub konfiturą to bardzo częste połączenie dla tych, którzy lubią jeść śniadania na słodko. Jednak nie jest to do końca zdrowe, a przede wszystkim dietetyczne.

Dzieje się tak, ponieważ zarówno pieczywo jak i wszelkiego rodzaju słodkie smarowidła zawierają proste węglowodany. Szybko podwyższają one poziom cukru we krwi - jednorazowo obniży to poziom energii, a już częste spożycie męczy trzustkę.

