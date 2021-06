Uciążliwe pasożyty skórne: Świerzb, wszawica i nużyca

Pasożyty skórne — świerzb (przyczyny, objawy, leczenie)

Świerzb to choroba wywoływana przez świerzbowca ludzkiego. Do zakażenia najczęściej dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z chorym lub używanie jego rzeczy — ręczników, ubrań lub wspólnej pościeli. Choroba objawia się wysypką. Może przebiegać ona w formie grudek, pęcherzyków i krostek. Charakterystyczną cechą świerzbu jest również pojawienie się na skórze zmian przypominających nory i tunele. To drogi drążone w naskórku przez samice pasożyta.

Innym objawem, który pomaga w rozpoznaniu choroby, są przeczosy skórne, czyli ubytki w skórze spowodowane drapaniem się.

Reklama

Wysypka pojawia się najczęściej na dłoniach — zwłaszcza między palcami, a także na łokciach, zgięciach, w okolicy brzucha, pośladkach i narządach płciowych. Wysypce towarzyszy intensywne swędzenie. Leczenie świerzbu zależy od ogólnego stanu pacjenta i intensywności objawów. W terapii stosuje się m.in. preparaty z permetryną, roztwór benzoesanu benzylu, iwermektynę i maść siarkową. Zdarza się, że konieczne są także leki steroidowe i przeciwhistaminowe. Należy również pamiętać, że leczenie obejmuje wszystkich domowników — nawet tych, u których nie zaobserwowano jeszcze objawów świerzbu. Pasożyt ma bowiem dość długi okres wylęgania i pierwsze objawy choroby mogą pojawić się nawet po 6 tygodniach od zarażenia się.

Zdjęcie Wszy rozprzestrzeniają się wyjątkowo szybko / 123RF/PICSEL

Pasożyty skórne — wszawica (przyczyny, objawy, leczenie)

Wszawica to choroba najczęściej wywoływana przez wesz głowową. W rzadszych przypadkach za wszawicę odpowiada wesz ubraniowa lub wesz łonowa. Trzeba wiedzieć, że wszy ludzkie są bardzo sprytne i co najważniejsze — szybkie. Nie mają skrzydeł, lecz mimo to bardzo szybko przedostają się z jednej głowy na drugą. Nie można odmówić im również pracowitości. Samica wszy zwykle żyje około 30 dni i przez ten czas potrafi złożyć nawet 300 jaj (gnid).

Nie ma wątpliwości, że na wszawice najczęściej chorują dzieci w wieku przedszkolnym. Choroba jednak szybko się rozprzestrzenia i często atakuje również dorosłych.

Warto również obalić mit, jakoby wszawica była związana z zaniedbaniami higienicznymi. Należy pamiętać, że wszawica to przede wszystkim choroba dużych skupisk ludzkich. Narażeni jesteśmy na nią m.in. w szkołach i komunikacji miejskiej. Jakie są symptomy wszawicy? Wszawica objawia się intensywnym swędzeniem głowy. Podczas oględzin skóry głowy dodatkowo zauważyć można gnidy. Jajeczka wszy są białe i mocno przylegają do głowy. Z tego powodu mogą być niewidoczne np. na bardzo jasnych włosach. Leczenie wszawicy powinno obejmować wszystkich domowników. Dobre efekty przynosi szampon z dimetykonem, który można kupić w każdej aptece. Trzeba pamiętać, aby wyleczyć wszawicę do końca i odpowiednio zdezynfekować przedmioty osobiste. W przeciwnym wypadku choroba szybko powróci.

Zdjęcie W powiększeniu groźny nużeniec wygląda całkiem niepozornie / 123RF/PICSEL

Pasożyty skórne — nużyca (przyczyny, objawy, leczenie)

Nużyca to choroba, którą wywołuje pasożyt — nużeniec. Do zakażenia zazwyczaj dochodzi poprzez kontakt z chorym lub używanie jego przedmiotów. Popularnym źródłem nużycy są także testery kosmetyków w drogeriach i perfumeriach. Warto wiedzieć, że jaja pasożyta roznoszą się wraz z powietrzem i kurzem. Oznacza to, że do zakażenia może dojść nawet podczas przebywania w jednym pomieszczeniu z chorym. Co ciekawe, nie zawsze zarażenie się pasożytem powoduje nużycę. Szacuje się, że wirusa może posiadać duża część populacji, jednak u większości choroba się nie rozwinie. Nużyca zazwyczaj dotyka osoby dojrzałe (po 70 roku życia), alergików i pacjentów z obniżoną odpornością. Może rozwinąć się także u osób ze skórą tłustą i licznymi stanami zapalnymi skóry. Pasożyt zazwyczaj lokalizuje się w okolicy ust, nosa lub oczu.

Często przebiega bezobjawowo. W przypadku wystąpienia objawów jest to zazwyczaj wysypka, której towarzyszą zaczerwienie, łuszczenie i swędzenie.

Przy zaawansowanej nużycy mogą pojawić się poważniejsze dolegliwości, m.in. wypadanie włosów, zespół suchego oka, zapalenie powierzchni oka, złogi na brzegach powiek, wypadanie rzęs, nadwrażliwość na światło. Leczenie nużycy to długi proces, który może trwać nawet kilka miesięcy. Terapia opiera się przede wszystkim na podawaniu choremu leków przeciwzapalnych. Gdy objawy dotkną okolice oczu, stosuje się również odpowiednie maści. Ważną rolę odgrywa prawidłowa higiena osobista i systematyczne usuwanie pasożytów z ciała.

Zdjęcie Żadnych zmian skórnych nie należy ignorować / 123RF/PICSEL

Zainteresował cię ten artykuł? Więcej znajdziesz w serwisie Zdrowie!

***

Zobacz także: