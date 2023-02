Sód a ryzyko raka żołądka

Zdrowie Podano listę wczesnych objawów raka trzustki. To jedyna szansa na ratunek Jak czytamy na "Express.co.uk", sód uszkadza wyściółkę żołądka i powoduje stany zapalne, co sprawia, że jest uznawany za czynnik zwiększający ryzyko wystąpienia raka żołądka. W 2012 roku w czasopiśmie Nutrients ukazały się wyniki koreańskiego badania, które wskazały potencjalny związek między pewnymi daniami a skłonnościami do zachorowania.

Zwrócono uwagę, że na przestrzeni lat powstało wiele podobnych opracowań dotyczących dań i produktów dostarczających do organizmu spore ilości sodu, ale otrzymane wnioski nie są spójne. Naukowcy badanie oparli na 440 chorych i 485 osobach z grupy kontrolnej. Dzięki nim określili, jaki wpływ na ryzyko zachorowania na raka mają konkretne posiłki.

Wyniki wskazały, że nadmierne spożywanie makaronów i pierogów zwiększa częstotliwość występowania nowotworu w układzie pokarmowym. Wszystko to przez zawartość soli oraz węglowodanów prostych, czyli takich, które nie mają wartości odżywczej.

Podkreślono jednak, że w przypadku węglowodanów nie ma zbyt dużej ilości badań, które łączą je z powstawaniem nowotworów i dają możliwość wyciągania konkretnych wniosków. Cytowany przez serwis National Library of Medicine, wyjaśnia jednak, że nadmierne spożywanie skrobi, która jest polisacharydem, w jednym badaniu kliniczno-kontrolnym wiązało się z wysokim ryzykiem występowania nowotworu żołądka, a w innym z rakiem przełyku.

Zdjęcie Najczęściej rak żołądka pojawia się po 50. roku życia / 123RF/PICSEL

Jakie są przyczyny występowania raka żołądka?

Rak żołądka zalicza się do najczęstszych nowotworów złośliwych. Co roku choruje na niego pięć tysięcy Polaków. Na jego występowanie wpływ mają nie tylko uwarunkowania genetyczne, ale także czynniki środowiskowe. Mowa tu o paleniu tytoniu i spożywaniu dań bogatych w sól oraz produktów wędzonych i konserwowanych. Warto więc dbać o zdrową i zbilansowaną dietę obfitą w owoce i warzywa.

To mężczyźni są bardziej narażeni na występowanie tego typu nowotworu. Szacuje się, że nawet dwukrotnie. Najczęściej rak żołądka pojawia się po 50. roku życia. Zdarza się jednak, że chorują znacznie młodsze osoby. Objawów ze strony układu pokarmowego nie należy lekceważyć. Rak żołądka może się objawiać poprzez:

ból w nadbrzuszu

zgagę

niestrawność

nudności

spadek masy ciała

brak apetytu

szybkie uczucie sytości po posiłku

wymioty

Jaka jest rola sodu w organizmie?

Wyniki badań wskazują, że sód zwiększa ryzyko występowania raka żołądka. Warto podkreślić, że chodzi o jego nadmierne spożywanie. Pierwiastek ten jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zarówno zbyt duża, jak i zbyt mała ilość niekorzystnie wpływa na zdrowie człowieka, a więc kluczem jest jego prawidłowe stężenie. Szacuje się, że jest to 135-145 mmol/l. Sód w organizmie odpowiada m.in. za:

równowagę kwasowo-zasadową

równowagę osmotyczną

funkcjonowanie układu nerwowego i przekaźnictwo nerwowe

prawidłową pracę mięśni

Zdjęcie Wyniki wskazały, że nadmierne spożywanie makaronów i pierogów zwiększa częstotliwość występowania nowotworu w układzie pokarmowym / 123RF/PICSEL

Niedobór sodu w organizmie prowadzi do wystąpienia takich objawów jak brak koncentracji, wymioty, ból głowy i nadmierna senność. Wówczas pojawiają się zaburzenia równowagi i świadomości, a nawet drgawki, śpiączka oraz śmierć. Zazwyczaj stan ten wiąże się z wyczerpującym wysiłkiem wśród sportowców. Przyczyniają się do tego również przewlekłe wymioty, zaburzona praca nerek, a także niedoczynność tarczycy.

Obecnie wiele produktów na sklepowych półkach zawiera spore ilości soli, a więc nadmiar sodu w organizmie wiąże się głównie z ich spożywaniem. Prowadzi to nie tylko do zwiększenia ryzyka wystąpienia raka żołądka, ale także udaru mózgu. Łączy się również nadciśnieniem tętniczym, otyłością, insulinoopornością, osteoporozą i kamicą nerkową.

