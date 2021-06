W Loma Linda w Kalifornii żyją najzdrowsi ludzie. Co jedzą?

Niebieskie strefy to bez wątpienia wyjątkowe miejsca na mapie świata. Ludzie zamieszkujący te rejony wyróżniają się bowiem ponadprzeciętną długością życia i doskonałym zdrowiem, którym cieszą się aż do późnej starości. Zwyczajom mieszkańców niebieskich stref od lat z uwagą przygląda się Dan Buettner, znany dziennikarz, badacz i autor poświęconych tej tematyce bestsellerowych książek. Na swoim profilu na Instagramie ekspert regularnie dzieli się autorskimi przepisami inspirowanymi dietą najbardziej długowiecznych społeczności na Ziemi. Tym razem Buettner podpowiada, jak przyrządzić pożywną, pełną witamin i minerałów zupę będącą wariacją na temat jednej z najpopularniejszych potraw na bazie makaronu.

Tworząc recepturę zupy lasagne słynny badacz wzorował się na żywieniowych zwyczajach osób mieszkających w kalifornijskim mieście Loma Linda, które zaliczane jest do niebieskich stref. Ponad połowa mieszkańców miasta należy do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który znany jest z propagowania zasad zdrowego stylu życia. Średnia długość życia wynosi tu ponad 80 lat, a zapadalność na choroby serca, nowotwory czy schorzenia neurodegeneracyjne jest znikoma. Przyczyn tego fenomenu można upatrywać m.in. w wysokim poziomie aktywności fizycznej mieszkańców Loma Lindy - często bowiem spacerują, biegają, uprawiają ogrodnictwo. Nie bez znaczenia pozostaje również ich dieta. Na co dzień stronią od mięsa, jadają obfite śniadania i skromne kolacje.

"Jednogarnkowa zupa lasagne ma mnóstwo wartości odżywczych, a jej przyrządzenie nie jest skomplikowane. To zarazem lżejsza odsłona jednej z najbardziej klasycznych potraw z makaronem - bazuje bowiem na soczewicy i innych warzywach. Jest pełna śródziemnomorskich smaków dzięki obecności bazylii, oregano i czosnku. Aromatyczny bulion wzmocniłem czerwonym winem. Chociaż adwentyści tradycyjnie nie piją wina, niektórzy czasem używają go do gotowania" - zachwala swą recepturę w opublikowanym na Instagramie poście Buettener.

Do przygotowania pożywnej zupy lasagne będziemy potrzebować: 1 średniej wielkości, pokrojonej w kostkę cebuli, 3 szklanek bulionu warzywnego, 3 posiekanych ząbków czosnku, 1 szklanki brązowej soczewicy, 1 puszki krojonych pomidorów, 1 szklanki czerwonego wina, 1 łyżki suszonego oregano, 1 łyżki suszonej bazylii, 1 łyżeczki zmielonej gałki muszkatołowej, 250 gramów połamanego na mniejsze kawałki makaronu lasagne, kawałka tofu lub innego sera do podania, oliwy do smażenia oraz szczypty soli i pieprzu.

"W dużym garnku na oliwie z oliwek podsmaż cebulę do miękkości przez około 6-8 minut. Następnie wrzuć czosnek, soczewicę i pomidory oraz wlej bulion. Doprowadź do wrzenia, po czym zmniejsz temperaturę i gotuj na wolnym ogniu przez około 20 minut. Dodaj wino, zioła, przyprawy i gotuj przez kolejne 20 minut. W tym samym czasie ugotuj makaron lasagne zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na opakowaniu. Gdy będzie gotowy, wrzuć go do garnka, dodaj sól i pieprz do smaku. Przelej zupę do miseczek i podawaj z solidną porcją tofu" - instruuje Buettner.