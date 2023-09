Żyworódka - co to za roślina?

Żyworódka biologicznie jest byliną, sukulentem. W naszym klimacie może być uprawiana wyłącznie w warunkach domowych, stad najczęściej spotkamy ją w donicach. W czasach PRL-u można ją było spotkać niemal w każdym domu. Chętnie ustawiano ją na parapetach i półkach. I choć później przez jakiś czas nie była na topie, teraz wraca do łask.

Zdjęcie Żyworódkę można uprawiać na domowym parapecie / 123RF/PICSEL

Mimo że obecnie nie jest aż tak popularna, żyworódka ma więcej wartości odżywczych i wskazań zdrowotnych niż lubiany i chętnie stosowany, tak w celach leczniczych, jak i kosmetycznych, aloes.

Żyworódka - uprawa

Żyworódka nie jest przesadnie wymagającą rośliną, jednak lubi ciepło. Pochodzi z Madagaskaru, rośnie także w Azji, Australii, Ameryce Środkowej i na wyspach Oceanu Spokojnego. To dużo mówi o optymalnych warunkach do jej uprawy. By dobrze rosła, trzeba postawić ją w ciepłym i słonecznym miejscu. Potrzebuje światła. Idealna temperatura otoczenia dla żyworódki to nie mniej niż 18 i nie więcej niż 25 stopni C.

Warto mieć ją w domu, bo działanie lecznicze możemy osiągnąć już z samych okładów z jej liści. Żyworódka może być naturalną apteczką na parapecie i remedium na niejedną bolączkę.

Żyworódka skarbnicą składników odżywczych

Zdjęcie Żyworódka to skarbnica składników odżywczych / 123RF/PICSEL

Żyworódka obfituje w odpowiedzialną za wzmacnianie odporności witaminę C, która ma silne działanie przeciwutleniające. Znajdziemy w niej również liczne polifenole, flawonoidy, mikro- i makroelementy, a wśród nich: potas, wapń, żelazo, mangan, miedź, cynk, selen, krzem, krzem i glin.

Żyworódka - właściwości

Dzięki licznym składnikom aktywnym biologicznie żyworódka ma szereg właściwości leczniczych, w tym:

immunostymulujące - żyworódka wzmacnia i uszczelnia układ immunologiczny,

grzybo-, wiruso- i bakteriobójcze,

przeciwzapalne i przeciwobrzękowe,

wzmacniające i przyspieszające regenerację uszkodzonych komórek skóry

Żyworódka dla zdrowej i pięknej skóry

Dzięki wysokiej zawartości witaminy C, która ma właściwości przeciwutleniające i trzem najważniejszym dla dobrej kondycji skóry pierwiastkom, żyworódka pomoże ją wzmocnić i zregenerować.

Sok z liści żyworódki jest polecany do leczenia skóry trądzikowej. Zawarty w nim mangan działa przeciwbakteryjne, bor antyseptyczne, a cynk pomaga normalizować produkcję sebum. Skórę trądzikową warto kilka razy dziennie smarować sokiem z żyworódki.

Zdjęcie Do stosowania wewnętrznego należy wycisnąć z niej sok albo zaparzyć liście / 123RF/PICSEL

Zarówno sok, jak i okłady z liści żyworódki mogą być pomocne w łagodzeniu świądu i zmian, które pojawiają się na skórze w wyniku alergii czy ukąszeń owadów.

Przeciwzapalne i przeciwobrzękowe właściwości soku z żyworódki warto wykorzystać również do leczenia oparzeń, trudno gojących się ran, stanów zapalnych, odleżyn i blizn.

Żyworódka dla wzmocnienia odporności

Wysoka zawartość witaminy C i szeregu minerałów, które wspierają odporność czyni z soku z żyworódki silną, naturalną tarczę przeciw drobnoustrojom chorobotwórczym. Warto mieć go pod ręką, zwłaszcza, że wielkimi krokami nadciąga wrzesień, a z nim sezon przeziębień i innych infekcji.

W małych dawkach, po kilka kropli na dobę, sok można stosować profilaktycznie. Przy infekcji dobrze zażyć codziennie 25-30 kropli. Pomoże złagodzić objawy i skrócić czas choroby. Sok z żyworódki jest rekomendowany nie tylko przy przeziębieniu czy grypie, ale także przy anginie, zapaleniu oskrzeli, a nawet płuc.

Żyworódka - uniwersalne antidotum

Sok z liści żyworódki jest zalecany:

dla diabetyków - spożywany regularnie (30 kropli/dobę) pomaga w normalizacji cukru we krwi,

przy kłopotach gastrycznych, pomaga uporać się ze zgagą i nadkwasotą, łagodzi stany zapalne śluzówek żołądka i jelit,

przy bólach dziąseł i zębów, a także paradontozie,

przy bólach głowy, reumatycznych i kostno-stawowych.

Okłady z liści czy sok z żyworódki?

Roślinkę warto mieć w domu, by tam, gdzie jest możliwe zastosowanie zewnętrzne, zadziałać szybko i przyłożyć przecięty, pełen soku liść żyworódki do bolącego czy podrażnionego miejsca (skóra, ząb).

Sok można przygotować samodzielnie, ale procedura jest czasochłonna i wymaga dużej ilości surowca (liści z żyworódki). Dziś bez kłopotu kupimy dobrej jakości sok z żyworódki w wielu sklepach ze zdrową żywnością, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych.