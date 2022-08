Doustne przyjmowanie leków

Najczęściej leki przyjmuje się doustnie. Wiele osób połyka nawet kilka tabletek dziennie ze względu na choroby, z którymi się borykają i wcale nie jest to rzadkim zjawiskiem. Nawet zdrowi co jakiś czas decydują się na wzięcie tabletki przeciwbólowej, by chociażby pozbyć się bólu głowy. Oczywiście każdy z leków powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza oraz po wcześniejszym zapoznaniu się z ulotką dołączoną do opakowania. Wszystko to w trosce o własne bezpieczeństwo.

Wchłanianie leków podawanych doustnie jest kwestią indywidualną i ma na to wpływ wiele czynników. Naukowcy z Johns Hopkins University postanowili sprawdzić, co sprawia, że działają skuteczniej.

W jakiej pozycji przyjmować leki?

Mimo że najczęściej leki przyjmuje się doustnie, to wbrew pozorom sam proces wchłaniania substancji aktywnej jest skomplikowany. Jest to zależne nie tylko od właściwości leku, ale także m.in. od motoryki żołądka i jego zawartości.

Naukowcy postanowili sprawdzić, jak postawa ciała podczas przyjmowania leku wpływa na jego przyswajalność. Symulacja, którą przeprowadzono, pomogła nakreślić jak zachowuje się lek w zależności od pozycji, w której został przyjęty. W ten sposób obliczono, w jakich warunkach substancja aktywna uwalnia się najszybciej.

Badania opublikowane w "Physics of Fluids" wskazały, że po połknięciu leku warto położyć się na prawym boku. Ta pozycja ma wspomagać wchłanianie leku i sprawiać, że zadziała szybciej.

