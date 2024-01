W wielu przypadkach zimne stopy są wynikiem źle dobranego obuwia i odzieży, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Jednak jeśli problem towarzyszy nam niemal codziennie, również wiosną i latem, warto wówczas skonsultować się z lekarzem, ponieważ może to świadczyć o chorobie układu krwionośnego.

W celu zadbania o stopy zimą powinniśmy sięgnąć po odpowiednie obuwie z podeszwą przeznaczoną do zimowych warunków atmosferycznych, utrzymujących ciepło i nieprzemakalnych. Natomiast w domu należy nosić skarpetki wykonane z dobrej jakości materiału, które zatrzymają ciepło w środku, ale i nie będą powodować potliwości stóp. W domu warto również nosić kapcie.

Reklama

Warto wiedzieć: Zimowe kąpiele dla stóp. Skóra będzie odżywiona i gładka cały rok

Zdjęcie Sprawdź, w jaki sposób rozgrzać zmarznięte stopy / 123RF/PICSEL

Masaż stóp

Masaż stóp z powodzeniem możemy przeprowadzić w domowym zaciszu. W tym celu warto wyposażyć się w specjalne urządzenie do masowania stóp, które znajdziemy w sklepie z asortymentem do rehabilitacji i w aptece. Podczas dokonywania zakupu poprośmy o urządzenie do masowania stóp, które pobudza krążenie.

Masaż powinniśmy uskuteczniać zawsze wtedy, gdy stopy robią się zimę, ale i profilaktycznie każdego dnia przed położeniem się spać.

Czytaj także: Tak zabezpieczysz skórę pięt przed pękaniem. Pomoże jeden tani produkt

Zdjęcie Zima to trudny czas dla naszych stóp / 123RF/PICSEL

Szczotkowanie stóp

Inną, ale również dobrą metodą na rozgrzanie stóp jest ich szczotkowanie. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się szczotka posiadająca włókna naturalne oraz rękawica sizalowa. Szczotkowania powinniśmy dokonać podczas kąpieli, ale nie od razu po wejściu do wanny. Wymoczmy stopy przez kilka minut, by skóra dobrze się rozgrzała, co zminimalizuje podrażnienia.

Kąpiel rozgrzewająca

Taka kąpiel skutecznie rozgrzeje stopy, a dodając kilka kropel olejku rozgrzewającego, doskonale nas odpręży. Warto także dodać specjalnej soli do kąpieli.

Zdjęcie Jeśli stopy są zimne przez cały rok, warto skonsultować się z lekarzem / 123RF/PICSEL

Maść rozgrzewająca

W aptekach dostępne są specjalne maści, które przyjemnie nas rozgrzeją. Kiedy maść się odpowiednio wchłonie, nakładamy skarpety i z kubkiem gorącej herbaty przykrywamy się kołdrą.