Jak działa woda z cytryną?

Nie od dziś wiadomo, że spożywanie odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia jest bardzo istotną kwestią. Uznaje się, że powinno się pić minimum 1,5 litra wody dziennie. Dostarczanie zbyt małej ilości płynów może wiązać się z bólami głowy, osłabieniem i sennością.



Wiele osób zaraz po przebudzeniu wypija szklankę wody, która m.in. reguluje przemianę materii i przyspiesza metabolizm. Dość często jest do niej dodawany sok z cytryny. Wszystko przez to, że pozytywnie wpływa na pracę układu pokarmowego, a nawet może pomagać w walce ze zrzuceniem nadprogramowych kilogramów.



Chociaż woda z cytryną korzystnie wpływa na organizm, to jak się okazuje, spożywanie jej w nadmiernych ilościach może skutkować problemami zdrowotnymi.



Zdjęcie Woda z cytryną pozytywnie wpływa na pracę układu pokarmowego / 123RF/PICSEL

Jakie są skutki uboczne picia wody z cytryną?

Picie wody z cytryną negatywnie wpływa na zęby. Odczyn kwasowy tego napoju powoduje erozję szkliwa. Poza tym nadmierne spożywanie wody z cytryną może doprowadzić do nadwrażliwości zębów. By temu zapobiec, warto ją pić przez słomkę.



Ponadto spożywanie dużych ilości wody z cytryną może powodować zgagę. Cofanie się kwasów żołądkowych do przełyku objawia się nieprzyjemnym pieczeniem w gardle. Wody z cytryną powinny unikać osoby borykające się z refluksem żołądkowo-przełykowym.

Bez wątpienia woda z cytryną ma więcej zalet niż wad. Chcąc jednak uniknąć nieprzyjemnych skutków ubocznych, warto ograniczyć ilość cytryny lub po prostu pić ją rzadziej.

