Zaskakujące właściwości warzyw i owoców. Nowe ustalenia naukowców

Eksperci stale przypominają, że uwzględnienie w jadłospisie produktów roślinnych jest gwarancją zdrowia. Ich spożywanie wzmacnia bowiem odporność, pozytywnie wpływa na trawienie i tempo metabolizmu, poprawia wygląd skóry i włosów, zapobiega niedoborom witamin oraz chroni przed wieloma groźnymi chorobami, takimi jak cukrzyca, otyłość czy niektóre nowotwory.



Regularne jedzenie warzyw i owoców ma jeszcze jedną istotną zaletę - jak dowiedli australijscy uczeni, wzbogacenie codziennej diety o te produkty obniża poziom stresu, a co za tym idzie polepsza ogólne samopoczucie i psychiczny komfort.

Reklama

Zespół naukowców z Uniwersytetu Edith Cowan postanowił sprawdzić, czy wysokie spożycie produktów roślinnych jest powiązane z mniejszym odczuwaniem stresu. W tym celu przeanalizował on dane zebrane od 8600 osób uczestniczących w badaniu Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle (AusDiab) przeprowadzonym przez Baker Heart and Diabetes Institute. Analiza ujawniła, że osoby, które jadły codziennie przynajmniej 470 gramów owoców i warzyw, miały o 10 proc. niższy poziom stresu niż uczestnicy spożywający dziennie mniej niż 230 gramów roślin. Odkrycie to pozostaje w zgodzie z aktualnymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, która rekomenduje spożywanie co najmniej 400 gramów owoców i warzyw każdego dnia.

Rezultaty badania australijskich naukowców potwierdzają dotychczasowe ustalenia na temat tego, jak istotny wpływ na zdrowie psychiczne ma nasza dieta.



"Odkryliśmy, że ludzie, którzy jedzą więcej owoców i warzyw są mniej zestresowani niż ci, którzy od nich stronią. Jest to kolejny dowód na to, że właściwie skomponowany jadłospis odgrywa ważną rolę w utrzymaniu dobrego samopoczucia i zdrowej psychiki" - komentuje dr Simone Radavelli-Bagatini, główna autorka badania.



Uczona dodaje, że przyczyną pozytywnego wpływu spożywania warzyw i owoców na ludzką psychikę jest najprawdopodobniej obecność kluczowych składników odżywczych.



"Warzywa i owoce zawierają witaminy, minerały, flawonoidy i karotenoidy, które zmniejszają stres oksydacyjny i stan zapalny - te zaś są główną przyczyną zwiększonego lęku, niepokoju, stresu i obniżonego nastroju" - podkreśla badaczka.

Dr Radavelli-Bagatini zaznacza przy tym, że stres bywa groźniejszy niż nam się wydaje. Przeciwdziałanie mu jest zatem skutecznym sposobem na uniknięcie wielu groźnych dolegliwości.



"Długotrwały i niekontrolowany stres może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych, w tym chorób serca, cukrzycy, depresji i stanów lękowych. Odkrywanie efektywnych metod radzenia sobie ze stresem i zapobieganiu mu jest bardzo ważnym zadaniem, przed którym stoi świat nauki. Dzięki naszemu odkryciu wiemy, że prosta zmiana stylu życia, jaką jest uwzględnienie w diecie większej ilości warzyw i owoców, może wyraźnie poprawić nasze samopoczucie i psychiczny komfort" - konkluduje uczona.

***

Zobacz również: