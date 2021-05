Zespół wstrząsu toksycznego po tamponach: Co to jest, przyczyny, objawy i leczenie

Zespół wstrząsu toksycznego (TSS): co to jest?

Zespół wstrząsu toksycznego to choroba, którą odkryto stosunkowo niedawno. Opisana została na początku lat 80., gdy zauważono zespół agresywnych objawów u miesiączkujących kobiet. Zespół wstrząsu toksycznego wynika z zarażenia bakteriami, które wytwarzają toksyny atakujące organizm. Najczęściej chodzi o zakażenie gronkowcem złocistym. TSS może mieć różny przebieg. W niektórych przypadkach doprowadzić może nawet do zgonu. Jak pokazują badania - najwięcej przypadków TSS ma miejsce podczas miesiączki. Może to mieć związek ze stosowaniem tamponów.

Zespół wstrząsu toksycznego (TSS): przypadek Lauren Wasser

Kilka lat temu głośno było o modelce Lauren Wasser, która zachorowała właśnie na zespół wstrząsu toksycznego. Amerykanka podczas miesiączki stosowała tampony - było to znacznie wygodniejsze ze względu na sesje zdjęciowe. Podczas jednej z menstruacji nie czuła się najlepiej - miała wysoką gorączkę i objawy grypopodobne. Gdy jej bliscy stracili z nią kontakt telefoniczny, wezwali policje. Ostatecznie Wasser znaleziona została w swoim apartamencie w bardzo ciężkim stanie. Stwierdzono u niej niewydolność nerek i dwa przebyte zawały. Okazało się, że miało to związek z zespołem wstrząsu toksycznego.



Stan modelki był na tyle poważny, że konieczna była amputacja jednej nogi. Po TSS Wasser długo walczyła z depresją. Jej stan z czasem zaczął się jednak poprawiać. Niestety, w 2018 roku okazało się, że konieczna jest amputacja także drugiej nogi. Dziś modelka porusza się na złotych protezach. Wasser postanowiła wykorzystać swoje doświadczenie. Na co dzień upowszechnia wiedzę na temat zespołu wstrząsu toksycznego i prowadzi szkolenia na temat środków higienicznych.

Zespół wstrząsu toksycznego (TSS): objawy

Zespół wstrząsu toksycznego to choroba, która ma charakter nagły i bardzo ostry. Pojawić się może nagła, bardzo wysoka gorączka, bóle mięśni, obrzęki oraz niewydolność niektórych narządów. W przypadku pojawienia się TSS często dochodzi także do zatrzymania moczu. Poniżej przedstawiamy inne możliwe objawy TSS.

Inne objawy zespołu wstrząsu toksycznego to:

- zapalenie skóry,

- złuszczanie się naskórka,

- spadek ciśnienia tętniczego,

- wymioty,

- biegunka,

- zaczerwienienie oczu,

- ból głowy,

- dezorientacja,

- zapalenie błon śluzowych,

- zaburzenia oddychania,

- niewydolność — nerek, wątroby,

- zapalenie mięśni,

- tachykardia,

- utrata przytomności.

Trzeba pamiętać, że zespół wstrząsu toksycznego jest poważną chorobą, która może zagrażać życiu pacjenta. W przypadku podejrzenia TSS należy niezwłocznie skontaktować się z pogotowiem ratunkowym.

Zespół wstrząsu toksycznego (TSS): przyczyny i związek z tamponami

Tak jak zostało już napisane - do zespołu wstrząsu toksycznego dochodzi na skutek zarażenia się paciorkowcem lub gronkowcem, który wytwarza toksyny atakujące organizm. Może do tego dojść podczas miesiączki. Niektórzy specjaliści zwracają uwagę, że stosowanie tamponów może zwiększać ryzyko wstrząsu. Dzieje się tak, ponieważ tampony cechują się wysoką chłonnością i co ważne, znajdują się w pochwie przez długi czas. To daje idealne warunki dla rozwoju bakterii. Nie bez znaczenia jest także brak odpowiedniej higieny podczas zakładania i wyciągania tamponu, który sprzyja samozakażeniu.

Do zespołu wstrząsu toksycznego dojść może także podczas porodu lub operacji ginekologicznej. Zdarza się również, że TSS pojawia się także u mężczyzn i dzieci. W takim wypadku do zakażenia gronkowcem zazwyczaj dochodzi w warunkach szpitalnych lub w wyniku schorzeń i uszkodzeń skóry. Chodzi przede wszystkim o oparzenia, odmrożenia, rany i ugryzienie przez owady.

Czy zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia TSS oznacza, że kobiety powinny zrezygnować z korzystania z tamponów? Niekoniecznie. To indywidualna decyzja każdej kobiety. Warto pamiętać, że tampony uważane są za bezpieczny sposób ochrony podczas miesiączki. Posiadają odpowiednie atesty i są dopuszczone do sprzedaży przez odpowiednie organy.



Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zespołu wstrząsu toksycznego, warto jednak zachować ostrożność. Konieczne jest częste zmienianie tamponów oraz odpowiednia higiena rąk i miejsc intymnych. Warto również zrezygnować z korzystania z tamponów w nocy. 7-10 godzin to zdecydowanie za długo na korzystanie z jednego tamponu. W tym czasie lepiej postawić na podpaskę.

Zespół wstrząsu toksycznego (TSS): leczenie

Zespół wstrząsu toksycznego uważany jest za poważną chorobę, która może bezpośrednio zagrażać życiu. TSS może powodować także nieodwracalne zmiany, o czym świadczy przypadek modelki Lauren Wasser, która w wyniku zespołu wstrząsu straciła dwie nogi. W przypadku podejrzenia TSS należy niezwłocznie skontaktować się z pogotowiem ratunkowym i poprosić o pomoc. Leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych. Jego głównym celem jest przede wszystkim oczyszczenie miejsca wytwarzania toksyny gronkowcowej. Pacjentom z TSS podaje się także antybiotyki elektrolity oraz przeciwciał przeciwko toksynom gronkowcowym. Ostateczny tryb leczenia zależy jednak od stanu pacjenta i występujących objawów.



