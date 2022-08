Spis treści: 01 Kuracja ziołowa? Najpierw skonsultuj ją z lekarzem!

Kuracja ziołowa? Najpierw skonsultuj ją z lekarzem!

Zioła nie wyleczą cukrzycy. To choroba, która powinna być leczone farmakologicznie. W przypadku diabetyków niezwykle istotny jest jednak odpowiedni styl życia. Aktywność fizyczna, przestrzeganie diety cukrzycowej przy stosowaniu doustnych leków przeciwcukrzycowych dają bardzo dobre efekty i sprawiają, że pacjent funkcjonuje właściwie normalnie. Wsparciem dla osób chorujących na cukrzycę może być również regularne picie naparów sporządzonych na bazie ziół.

Niektóre mieszanki ziołowe wspomagają organizm i obniżają poziom cukru we krwi. Należy jednak pamiętać, by każdą modyfikację diety - a więc również włączenie do niej ziół - konsultować z lekarzem prowadzącym. Aby kuracja ziołowa przyniosła efekt, musi być dobrana odpowiednio. Pojedyncze napary i ziołowe mieszanki nie mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami.

Zdjęcie Cukrzycy – w porozumieniu z lekarzem – mogą stosować ziołowe kuracje. Jakie zioła będą dla nich właściwe? / 123RF/PICSEL

Zioła na cukrzycę: Nieocenione wsparcie w walce z chorobą

Dlaczego diabetycy powinni rozważyć ziołowe kuracje? Zawarte w niektórych substancje wspierają pracę wątroby i trzustki. Wpływają korzystnie również na gospodarkę węglowodanową i, co najważniejsze, regulują poziom insuliny we krwi. Napary stosowane regularnie minimalizują nieprzyjemne dolegliwości towarzyszące cukrzycy, z jakimi często borykają się diabetycy. Niwelują zmęczenie i przywracają energią. Zmniejszają napady głodu, minimalizują problemy jamy ustnej.

Oczywiście najlepiej jest rozpocząć ziołową kurację, gdy choroba nie rozwinęła się w pełni. Osoby, u których wykryto stan przedcukrzycowy, mogą sięgnąć po zioła i mieszanki ziołowe (chyba że lekarz uzna kurację za niewskazaną). Jakie zioła polecane są w przypadku cukrzycy? Lista jest długa. Oto pięć propozycji, które warto wziąć pod uwagę.

Zdjęcie Warto wprowadzić do diety ziołowe napary / 123RF/PICSEL

Zioła dla cukrzyków: morwa biała

Z owoców morwowych często przyrządza się dżemy. Ta roślina jest źródłem wielu dobroczynnych substancji. Obecność flawonoidów, a więc przeciwutleniaczy i naturalnych insektycydów sprawia, że działa przeciwmiażdżycowo, obniżając "zły" cholesterol, a także przeciwzakrzepowo. Cukrzycy także mogą wspomagać organizm morwą.

W przypadku diabetyków najbardziej polecana jest morwa biała. Aktywne składniki, które mają właściwości hipoglikemizujące. Oznacza to, że hamują aktywność enzymów, które rozkładają cukry złożone na cukry proste. Niestrawiona część węglowodanów zostaje wydalona z organizmu.

Kto powinien korzystać z prozdrowotnych właściwości morwy białej? Napar z tej rośliny szczególnie polecany jest osobom, które znajdują się w stanie przedcukrzycowym oraz pacjentom, u których wykryto cukrzycę typu 2.

Zdjęcie W przypadku diabetyków najbardziej polecana jest morwa biała / 123RF/PICSEL

Zioła dla cukrzyków: mniszek lekarski

Mniszek lekarski, nazywany potocznie mleczem lub dmuchawcem również jest polecany we wczesnych stadiach cukrzycy oraz przy cukrzycy typu 2. Regularne picie naparu lub soku z mniszka lekarskiego pomaga uregulować poziom cukru we krwi. Mniszek obniża również indeks glikemiczny poszczególnych pokarmów. Ponadto działa moczopędne, a w związku z tym pomaga w usuwaniu złogów cukru z nerek.

Mniszek lekarski korzystnie wpływa także na inne funkcje organizmu. Reguluje poziom cholesterolu we krwi, dzięki czemu minimalizuje ryzyko miażdżycy i wspomaga układ krwionośny. Dobrze wpływa na przemianę materii, polecany jest osobom na diecie odchudzającej.

Zdjęcie Mniszek lekarski ma dobroczynne właściwości / Picsel / 123RF/PICSEL

Zioła dla cukrzyków: kozieradka

Kozieradka w Polsce nie jest tak popularna, jak mniszek lekarski czy morwa biała. To gatunek rośliny zielnej z rodziny bobowatych. W walce z cukrzycą szczególnie często wykorzystuje się jej nasiona. Badanie opublikowane w "European Journal of Clinical Nutrition" wykazało, że regularne spożywaniu nasion kozieradki lub naparu przyrządzonego na bazie rośliny może obniżyć poziom cukru we krwi nawet o 25 proc.

Dobroczynne działanie kozieradki, według naukowców, może być związane z tym, że roślina ta, a zwłaszcza jej nasiona jest źródłem rozpuszczalnej frakcji błonnika pokarmowego. Substancja ta znacznie spowalnia wchłanianie węglowodanów.

Zdjęcie Kozieradka - polecana nie tylko dla cukrzyków, ale też dla osób z dużą nadwagą / 123RF/PICSEL

Zioła dla cukrzyków: pokrzywa

Ziołem, które może pomóc w obniżeniu poziomu cukru w organizmie, jest również pokrzywa, znana głównie ze swoich właściwości moczopędnych i detoksykujących. Pokrzywa oczyszcza organizm i pozytywny wpływ na poziom glukozy we krwi, obniżając go. Zalecana jest przy wszystkich typach cukrzycy (należy skonsultować kurację z lekarzem).

Susz z pokrzywy jest ogólnodostępny - w saszetki możemy zaopatrzyć się zarówno w sklepach spożywczych, jak i aptekach. Napar jest niezwykle delikatny w smaku. Korzystnie działa również na dolegliwości żołądkowe. Diabetycy śmiało mogą zastąpić min herbatę.

Zdjęcie Pokrzywa znana jest głównie ze swoich właściwości moczopędnych i detoksykujących / 123RF/PICSEL

