Letnie przysmaki w diecie cukrzyka

Ewa Koza Zdrowie

Diabetycy muszą przywyknąć do życia obwarowanego listą zakazów. Cukrzyca nie daje taryfy ulgowej, to wyjątkowo podstępna choroba. Nie sposób jej bagatelizować - następstwa mogą być opłakane. Lato zbliża się wielkimi krokami, podobnie jak sezon, gdy na straganach "rządzą" polskie owoce. Na co może sobie pozwolić osoba z insulinoopornością i cukrzycą, a jakich letnich owoców powinna unikać? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Jesteś cukrzykiem? Zrezygnuj z czarnej porzeczki na rzecz białej i czerwonej - zawierają mniej cukru / 123RF/PICSEL