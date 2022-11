Intymne pytania do narzeczonych. Duchowni mają w tym jeden cel

Powiększenie ust jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów medycyny estetycznej. Na wstrzyknięcie kwasu hialuronowego decyduje się wiele kobiet na świecie, które pragną zmienić coś w swoim wyglądzie. Zabiegowi systematycznie poddaje się również szereg celebrytek.

Podobną decyzję podjęła 24-letnia Amerykanka. Basia Query nie tak wyobrażała sobie jednak swoją twarz po wykonaniu zabiegu. Wkrótce jej usta przybrały nieludzkie rozmiary, a kobieta trafiła do szpitala.

Amerykanka postanowiła powiększyć usta. Nie takiego efektu się spodziewała

Pochodząca z Las Vegas Basia Query wybrała się do salonu kosmetycznego, gdzie po raz trzeci wstrzyknęła sobie w usta preparat, który miał dodać im objętości. Nie robiła tego po raz pierwszy, dlatego też nie obawiała się żadnych skutków ubocznych. To, co zdarzyło się później, mocno ją zaszokowało.

Wkrótce po zabiegu usta kobiety zaczęły niepokojąco puchnąć. Niedługo później osiągnęły nieludzkie rozmiary. 24-latka natychmiast udała się do szpitala. Tam okazało się, że u kobiety wystąpiła silna reakcja alergiczna na podany preparat. Amerykanka doznała wstrząsu anafilaktycznego. Ten określa się jako stan bezpośredniego zagrożenia życia, który w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do śmierci. Na szczęście lekarzom udało się opanować stan 24-latki.

24-latka cudem uniknęła tragedii. "Nie polecam"

Po przyjęciu środków odczulających opuchlizna z twarzy kobiety zaczęła powoli znikać. Uraz do podobnych zabiegów pozostał jednak na długo.

Ocena: zero na dziesięć. Nie polecam napisała pod opublikowanym na TikToku wideo.

Czy przypadek 24-latki będzie przestrogą dla innych kobiet? Nagranie odtworzono już ponad 13 mln razy. Internauci są w szoku.

Miałam podobną sytuację!

Dlatego właśnie boję się takich zabiegów.

To jest mój znak, żeby pozostać naturalną czytamy w komentarzach.

