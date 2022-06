Program "Dobry Start" został wprowadzony w życie w 2018 r. i - jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - każdego roku korzysta z niego ok. 4,4 mln dzieci. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, by otrzymać dodatkową gotówkę.

300 Plus - dla kogo? Wymagania

"Dobry Start" to program socjalny, którego celem jest wsparcie rodziców dzieci w wieku szkolnym. Ma on przynajmniej częściowo sfinansować zakup wyprawki, w skład której wchodzą nie tylko książki i zeszyty, ale również artykuły papiernicze, przybory plastyczne, plecak itp.

"300 plus" przysługuje wszystkim uczniom, aż do ukończenia 20 r.ż. W przypadku dzieci niepełnosprawnych okres ten wydłuża się do 24 r.ż., pod warunkiem że kontynuują edukację.

Świadczenie wypłacane jest każdego roku jednorazowo, a jego wysokość wynosi 300 zł na jedno dziecko. Nie ustalono limitu zarobków, co oznacza, że może z niego skorzystać każda rodzina, bez względu na jej status materialny.

Już w 2018 r. uruchomiliśmy program "Dobry start", którego celem jest odciążenie domowych budżetów rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. To 300 zł jednorazowego wsparcia na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Warto jednak pamiętać, że świadczenie przysługuje jedynie uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych - nie jest wypłacane studentom, przedszkolakom ani dzieciom realizującym przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w placówkach przedszkolnych.

Program "Dobry Start" - jak złożyć wniosek?

Świadczenie "Dobry Start" często określane również jako "300 Plus" lub "kredkowe" w tym roku będzie wypłacane już po raz piąty.

Rodzice, którzy chcą otrzymać pieniądze, muszą złożyć odpowiedni wniosek. Przesyła się go wyłącznie online za pośrednictwem portalu PUE ZUS, Portalu informacyjno-usługowego Emp@tia lub poprzez bankowość elektroniczną.

Wnioski składane i rozpatrywane są przez ZUS.

300 Plus 2022 - terminy. Kiedy złożyć dokumenty, by pieniądze przyszły szybko?

Nabór wniosków w programie "Dobry Start" 2022 rusza już 1 lipca. Można je składać aż do 30 listopada 2022. Warto jednak zrobić to wcześniej - rodzice, którzy dopełnią formalności do końca sierpnia, będą mogli liczyć na wypłatę środków nie później, niż do 30 września, czyli wtedy, gdy pieniądze na szkolne zakupy są potrzebne najbardziej.

