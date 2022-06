4-latek zatruł się rośliną

4-latek przyniósł do domu ziarenka złotokapu, które znalazł w przedszkolnym ogródku i pochwalił się nimi swojemu dziadkowi. Przyznał się także, że zdążył już zjeść kilka z nich. Chłopiec trafił do szpitala z objawami silnego zatrucia. Na szczęście dziecko udało się uratować.

Złotokap zwyczajny to roślina ozdobna, która kwitnie wiosną i ma piękne żółte kwiaty. Z kolei jej nasiona przypominają groszek i są silne toksyczne. Już nawet kilka ziaren wystarczy, aby doszło do zatrucia mogącego doprowadzić do zgonu.

Zatrucia toksycznymi roślinami

Szczególnie w lecie zatrucia trującymi roślinami są niestety powszechne. Najczęściej ich ofiarami padają nieświadome zagrożenia dzieci. Zaleca się szczególną ostrożność i unikanie przebywania dzieci w pobliżu niektórych kwiatów i krzewów.

Oprócz złotokapu zwyczajnego do toksycznych roślin należy również wilcza jagoda oraz wawrzynek wilczełyko. Natomiast inna grupa roślin może powodować oparzenia skóry - są to m.in. barszcz Sosnowskiego czy krzew Mojżesza.

