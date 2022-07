Kto może ubierać się o "500 plus dla seniorów"?

Świadczenie uzupełniające "500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji" nazywane jest także potocznie świadczeniem "500 plus dla seniorów". Jednak o dodatkowe pieniądze mogą ubiegać się nie tylko osoby starsze.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczeniobiorcą może być każdy, kto skończył 18 lat, posiada polskie obywatelstwo i "jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji".

Niestety nie każdy emeryt i rencista niezdolny do samodzielnej egzystencji będzie mógł pobierać świadczenie. Dodatkowe pieniądze przysługują tylko wtedy, gdy łączna wysokość brutto stałych i przyznanych już świadczeń nie przekracza 1896,13 zł brutto miesięcznie. W poprzednim roku limit dochodowy był o 124 zł niższy. Wynosił tym samym 1727,08 zł.

Spełniasz warunki? Co zrobić, by otrzymać dodatkowe pieniądze?

Co należy zrobić, aby otrzymać 500 plus dla seniorów? Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które spełniają wszystkie warunki, muszą złożyć odpowiedni wniosek (dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Wniosek o świadczenie uzupełniające można złożyć zarówno drogą internetową, jak i stacjonarnie - w każdej placówce ZUS-u.

Co ważne, potencjalni świadczeniobiorcy nie muszą składać wniosku samodzielnie. Osobę uprawnioną może reprezentować przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny.

Świadczenie "500 plus dla seniorów" wypłacane jest co miesiąc.

