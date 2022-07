Spis treści: 01 Ile pieniędzy otrzymają emeryci?

Związkowcy proponowali, by wysokość emerytur i rent podnieść nie tylko o inflację, ale i o 50 proc. wzrostu płac. Negocjacje w sprawie świadczeń w Radzie Dialogu Społecznego trwały od tygodni. Przedstawiciele "Solidarności", OPZZ i Forum Związków Zawodowych zabiegali o to, by w czasie drożyzny rząd hojniej wspierał seniorów. Wnioskowały o to również środowiska seniorów z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Ile pieniędzy otrzymają emeryci?

Niestety, rozmowy zakończyły się fiaskiem. O wysokości waloryzacji będzie decydował rząd. Projekt jest gotowy i zgodnie z nim emerytury i renty wzrosną o minimum ustawowe - inflację i 20 proc. wzrost płac.

- Rząd zakładał, że o 9,6 proc. Te plany są już nieaktualne. Patrząc na najnowsze prognozy Narodowego Banku Polskiego, można spodziewać się ok. 14,2 proc. podwyżek dla emerytów i rencistów od marca 2023 r. Czy to dużo? Biorąc pod uwagę, że prognozy NBP mówią o tym, że wzrost cen na początku 2023 r. może wynieść nawet 26 proc. - to raczej nie - podaje "Fakt".

"Fakt" podaje również, że rząd spodziewa się rekordowej waloryzacji emerytur. Dodając do tego trzynastki i zapowiadane czternastki, wydatki na wszystkie świadczenia mają wynieść ponad 40 mld zł. A podniesienie waloryzacji o kolejne punkty to - przy 9 mln emerytów i rencistów - wydatki idące w setki milionów złotych.

Dodatkowe pieniądze dla milionów emerytów

Emerytury i renty waloryzacji podlegają każdego roku od 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru poprzez wskaźnik waloryzacji. W "Fakcie" czytamy, że zamiast waloryzacji rząd proponuje wypłatę czternastek. Jak wynika z zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, rozwiązanie ma zostać wprowadzone na stałe.

Czternasta emerytura - kiedy wypłata

Czternasta emerytura, czyli kolejne w tym roku dodatkowe świadczenie, trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób je pobierających. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał 14. emeryturę od 25 sierpnia. Świadczenie będzie wypłacane z urzędu, dlatego nie trzeba składać o nie żadnego wniosku.

Ile wyniesie "czternastka"? Pełną kwotę, która odpowiada emeryturze minimalnej (1338,44 zł brutto), czyli 1217,98 zł na rękę, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie jest większe niż 2900 zł brutto.

