Czternasta emerytura i renta w wysokości minimalnej emerytury będą wypłacone w sierpniu 2022 r. Taką informację podali kilka tygodni temu premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny Marlena Maląg

Czternasta emerytura - wysokość

Wysokość czternastej emerytury ma być równa minimalnej emeryturze, która wynosi 1338,44 zł brutto. Zgodnie z ustawą, wypłatę w wysokości najniższej emerytury otrzymają renciści i emeryci, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł.

W przypadku osób, których wysokość renty czy emerytury przekracza 2,9 tys. zł, dodatkowe świadczenie będzie wypłacone w kwocie najniższej emerytury. Będzie zmniejszone o różnicę między wysokością emerytury a kwotą 2,9 tys. zł. Jeżeli okaże się, że kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, to wówczas świadczenie nie zostanie przyznane. W przyjętej ustawie pojawiła się propozycja, by wysokość kolejnego dodatkowego świadczenia wynosiła co najmniej 50 zł.

Czternasta emerytura - kto otrzyma

Zdjęcie 14. emerytura to kolejne, dodatkowe świadczenie pieniężne w 2022 roku, które trafi do emerytów i rencistów / 123RF/PICSEL

Według szacunków, w tym roku dodatkowe czternastą emeryturę otrzyma prawie 9 mln osób, z czego ponad 7 mln seniorów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości. W 2022 roku koszt wypłaty czternastek wyniesie ok. 11,4 mld zł.

Kto może otrzymać czternastą emeryturę? Do otrzymania świadczenia są uprawnione osoby, które nabędą do niego prawo do 24 sierpnia br.

Wypłata czternastej emerytury - terminy

Kiedy ruszą wypłaty czternastych emerytur? Dodatkowe pieniądze miały być wypłacane od początku sierpnia, ale przez konieczność dostosowania systemów informatycznych ZUS i KRUS termin został nieco przesunięty. Zgodnie z ustawą, czternaste emerytury będą wypłacane w terminie od 25 sierpnia do 20 września 2022 roku.

