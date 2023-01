"500 plus" dla właścicieli zwierząt

500 plus to głośny program, który Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło już kilka lat temu. Mogą z niego skorzystać wszyscy rodzice wychowujący dzieci. Niektórzy właściciele zwierząt postulowali pół żartem, pół serio powstanie podobnego dofinansowania dla ich pupili. Okazuje się jednak, że coś podobnego już funkcjonuje.

Chodzi o dofinansowania dla niektórych zabiegów weterynaryjnych, które można otrzymać od jednostek samorządowych. Pieniądze na tzw. "500 plus" dla psów czy kotów pochodzą z programu zapobiegania bezdomności zwierząt. Mogą z niego skorzystać właściciele zamieszkujący na stałe daną gminę czy miasto.

Na jakie zabiegi można dostać dofinansowanie?

W ramach programu sfinansowane mogą być trzy zabiegi:

kastracja,

sterylizacja,

chipowanie.

Sterylizacja i kastracja to zabiegi wykonywane w celach zdrowotnych, a także po to, aby zapobiec możliwości rozmnażania się zwierząt. Choć ich nazwy są stosowane wymienne, oznaczają co innego - sterylizacja jest podwiązaniem jajników lub nasieniowodów, z kolei kastracja polega na usunięciu jajników i macicy lub jąder.

Chipowanie natomiast bezpośrednio zapobiega bezdomności zwierząt dzięki temu, że umożliwia odnalezienie psa lub kota, kiedy się zagubi.

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania?

Szczegółowe warunki dofinansowania mogą się różnić pomiędzy gminami. Najczęściej jednak będzie trzeba okazać PIT z zeszłego roku, aby potwierdzić, że faktycznie płacimy podatki w miejscu zamieszkania. Wymagany jest także dowód, że zwierzę jest nasze, w postaci książeczki zdrowia lub szczepień.

Pieniądze nie trafią bezpośrednio do nas. Istnieją dwie metody uzyskania dofinansowania - w niektórych gminach dopiero po wykonaniu usługi przez weterynarza możemy udać się do urzędu, aby otrzymać za nią zwrot, natomiast w innych sam lekarz załatwi sprawę opłaty za zabieg.

Program dofinansowań do zabiegów weterynaryjnych dla właścicieli zwierząt ma potrwać do listopada 2023 roku lub do wyczerpania środków na ten cel.

