Stosowanie odpowiednich zwrotów sprawia, że ludzie o wiele chętniej nas słuchają i wypowiadają się na konkretne tematy lub robią to, o co ich poprosimy 123RF/PICSEL

W dzisiejszym świecie umiejętność nawiązywania dobrych relacji i przekonywania innych to prawdziwa supermoc . Nie musisz być urodzonym liderem, by inspirować i budować trwałe więzi - wystarczy kilka dobrze dobranych zdań, które sprawią, że twoje komunikaty będą bardziej angażujące i skuteczne.

Każdy lubi być doceniany, ale zwykłe "Dobra robota!" to za mało, by naprawdę podkreślić czyjeś starania. Lepiej powiedzieć coś konkretnego: "Doceniam twoje zaangażowanie, zwłaszcza przy analizie danych - pomogło nam to podjąć lepszą decyzję." Taka precyzyjna pochwała sprawia, że druga osoba czuje się zauważona i wie, dlaczego jej praca jest ważna.