To danie, które wielu z nas kojarzy się z domową kuchnią "jak u mamy". Nic dziwnego, że chętnie wracamy do klasycznych przepisów, które nie tylko przypominają nam smaki beztroskiego dzieciństwa, ale przede wszystkim pozwalają na przyrządzenie dań o wybornym smaku.

Idealne kotlety mielone są soczyste w środku. Mięso nie powinno być wysuszone i mieć zbitej struktury. Za to każda sztuka powinna charakteryzować się zarumienioną, chrupiącą skórką. Smaczny obiad to aromatyczny obiad. Podczas przyprawiania mielonych nie ograniczaj się wyłącznie do soli i pieprzu. Do mięsa dodaj czosnek i zioła, np. tymianek albo majeranek.