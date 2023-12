Adwent 2023. Kiedy zaczyna się przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia?

Oprac.: Karina Kowalska Życie i styl

Adwent to jeden z najważniejszych i najbardziej uroczystych okresów dla katolików, ponieważ rozpoczyna on nowy rok liturgiczny i przygotowuje do świąt Bożego Narodzenia. Czym dokładnie jest, ile trwa i kiedy go zaczniemy? W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje o adwencie.

Zdjęcie W tym roku adwent wypada 3 grudnia. Zaczynamy odliczanie do świąt Bożego Narodzenia. / MONKPRESS/East News / East News