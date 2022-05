Przesłanie wizjonerki Aidy na ostatni tydzień maja

Aida Kosojan-Przybysz jest urodzoną w Gruzji Ormianką mieszkającą w Polsce. Jasnowidząca chętnie publikuje nowe posty na swoim instagramowym profilu, motywuje internautów, a także przekazuje im swoje wizje.

Zasłynęła za sprawą niezwykle trafnych wizji i sprawdzających się przepowiedni dotyczących kolejnych lat. Wizjonerka porusza także kwestie dotyczące rozwoju duchowego. Tym razem wskazała jakich słów należy używać, by przyciągać do siebie szczęście.

Wizjonerka Aida podała słowa, które przyciągają szczęście

W ostatnim czasie zrobiło się głośno o prawie przyciągania. Za sprawą tej metody można spełnić marzenia i pragnienia. Panuje przekonanie, że przyciągamy to, co jest zgodne z naszymi myślami.

Najprościej mówiąc to, co nas spotyka, jest odzwierciedleniem naszych myśli. W związku z tym jedną z najważniejszych zasad prawa przyciągania jest to, by unikać myślenia o tym, czego wolelibyśmy nie doświadczać.

W prawie przyciągania ważny jest również dobór słów. Aida Kosojan-Przybysz na instagramowym profilu opublikowała post dotyczący słów, które jak sama stwierdziła, mogą zdziałać cuda. Oto one:

Chcę

Mogę

Czuję

Będę

Jestem

To słowa, które dają nam ogromną siłę na otwarcie lub zamknięcie ważnych życiowych spraw i na samorealizację. Jeżeli wpleciemy je w pozytywne myśli i wypełnimy dobrą energią, potrafią zdziałać cuda

Zdaniem wizjonerki te słowa mogą pomóc w zmianie życia. Ważne, by świadomie ich używać, gdy myślimy i mówimy o sobie. Aida Kosojan-Przybysz podkreśliła, że ten sposób wypowiadania się będzie niezwykle ważny w nadchodzących dniach. "Właśnie taki będzie ostatni tydzień maja. Działajcie, kochajcie, przyciągajcie dobro. Bądźcie szczęśliwi" - dodała wizjonerka.

