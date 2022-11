Aida Kosojan-Przybysz, wokalistka i jasnowidzka ormiańskiego pochodzenia, która popularność zdobyła pod koniec lat 90., w ostatnich latach odstawiła muzykę na dalszy plan i skupia się na działalności w sieci. Wizjonerka regularnie publikuje w swoich mediach społecznościowych podnoszące na duchu lub motywujące treści, skupia się także na tematyce samorozwoju.

TikTokerka ma dość bycia idealną na święta. Oto co zamierza zrobić Zaledwie kilka dni temu Aida podzieliła się z obserwatorami wpisem, dotyczącym samoakceptacji i miłości do samego siebie, a już przygotowała dla fanów kolejny, ważny przekaz. Pod mocnym postem zaroiło się od komentarzy, a obserwatorzy dzielą się z Aidą swoimi historiami.

Aida ma dla fanów kolejny, ważny przekaz. Pod postem lawina komentarzy!

Zdjęcie Wróżka Aida ma dla Polaków kolejne przesłanie / Bartosz Krupa / East News

Adia opublikowała wpis, w którym zamieściła ważny przekaz dla obserwatorów i wszystkich osób, korzystających z jej rad. - Słowa wykrzyczane, Słowa wypowiedziane, Słowa wyszeptane, Słowa przemilczane. Wszystkie mają moc, Mają siłę, Niosą i unoszą, Podnoszą lub przewracają, Budują lub burzą, Ranią lub leczą, Zabiją lub wskrzeszą. Zawsze się zastanów zanim je wypowiesz na głos albo w myślach. Myśl dobrze, życz dobrze - napisała Aida Kosojan-Przybysz.

Pod postem momentalnie zaroiło się od komentarzy:

- "Pamiętam, jak lata wstecz mówiła Pani o tym. Byłam wtedy z mamą u Pani, a te słowa cały czas są w mojej głowie i teraz ja swoim dzieciom powtarzam to, co wtedy usłyszałam od Pani... Słowa mają moc", "Myślę dobrze, myślę sercem", "Jakie to prawdziwe ...dziękuję", "Kiedyś miałam straszną myśl, niestety się sprawdziła i do tej pory nie mogę sobie tego wybaczyć, od tamtej pory uważam na myśli i słowa", "Prawda. Trzeba uważać, co się myśli, mówi..." - piszą.

Wy również zgadzacie się z Aidą, że słowa mają wielką moc i musimy na nie uważać?

