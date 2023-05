Kim jest wróżka Aida?

Aida Kosojan-Przybysz to znana wizjonerka ormiańskiego pochodzenia, która swoje zdolności do przepowiadania przyszłości odziedziczyła po babce. Sama przyznała, że ten dar w jej rodzinie dziedziczony jest od wieków przez najstarsze córki, jednak ujawnia się, w co drugim pokoleniu. Aida urodziła się w Gruzji, jednak obecnie mieszka i pracuje w Polsce. Wśród Polaków znana jest jako jedna z najpopularniejszych wizjonerek.

Zobacz również: Wizja ormiańskiej jasnowidzki rzuca nowe światło na nadchodzące dni. Zwróciła się do Polaków

Reklama

Wróżka Aida o marzeniach i życiu w harmonii

Aida zazwyczaj komunikuje się z fanami za pomocą swoich mediów społecznościowych, w których jest bardzo aktywna. Obok nowych wizji i przepowiedni publikuje tam wpisy, które mają skłaniać jej obserwatorów do refleksji. Są to często teksty motywacyjne, skupione na rozwoju osobistym oraz duchowym.

Zdjęcie Aida podzieliła się z fanami nowym przesłaniem / Piotr Blawicki / East News

W najnowszym poście opublikowanym na Instagramie, a także Facebooku podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat marzeń, wytrwałości oraz nadziei. Jednocześnie zaapelowała, abyśmy żyli w zgodzie z samymi sobą. Oto jej przesłanie:

"Marzenia potrzebują czasu i twojej wytrwałości. Postaw każdego dnia mały krok do przodu. Oprzyj się o nadzieję, nigdy nie jesteś sam_, tylko w podróży ze sobą przez życie. Pozwól sobie na bycie tam, gdzie chcesz i z kim chcesz. Twój właściwy wybór to bycie w harmonii ze sobą. Marzenia są skrzydłami naszych myśli".

Instagram Rolka Rozwiń

Zobacz również: Aida Kosojan-Przybysz dzieli się ważnym przesłaniem. Chodzi o jedno słowo

Fani dziękują za jej przesłanie

Obserwatorzy Aidy, jak zwykle są pod dużym wrażeniem jej słów. Pod postem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy, w których fani podziękowali wizjonerce za jej przesłanie.

Piękne, powinnam czytać ten tekst każdego dnia

Piękne słowa, dziękuję za Pani wsparcie

Dziękuję za te słowa - dziś szczególnie

Ja tak właśnie żyję już 23 lata pisali



Zobacz również: Krzysztof Jackowski podzielił się kolejną wizją. Słowa nie napawają optymizmem