Aida Kosojan-Przybysz to pochodząca z Armenii wizjonerka, która od wielu lat mieszka w Polsce. Regularnie dzieli się swoimi przeczuciami i wizjami, które często znajdują potwierdzenie w rzeczywistości. Jak sama mówi, swoje wyjątkowe zdolności odziedziczyła po babciach, które zauważyły jej talent już w dzieciństwie i pomagały go rozwijać. Aida oferuje również porady, między innymi w ramach autorskiego projektu "Potęga Obfitości" .

W mediach można znaleźć wiele relacji osób, które spotkały Aidę i opowiadają, jak to doświadczenie wpłynęło na ich życie oraz pomogło wprowadzić pozytywne zmiany.

Być sobą to wielka odwaga

- to przesłanie o tyle ważne, że daje nam przestrzeń do odkrywania siebie na nowo, bez potrzeby podporządkowywania się oczekiwaniom z zewnątrz .

" Pozwalaj sobie na słabości, na łzy szczęścia i łzy smutku " - mówi Kosojan-Przybysz. Emocje są nie tylko odzwierciedleniem tego, co przeżywamy, ale także siłą, która pozwala nam rozumieć siebie i innych. Łzy, zarówno te pełne radości, jak i te pełne smutku, nie są oznaką słabości. Wręcz przeciwnie - są wyrazem naszej ludzkiej głębi, której nie powinniśmy się wstydzić.

Aida zwraca również uwagę na to, jak ważne jest, by dać czas na "utrwalenie" swoich chwil szczęścia - " Pozwól niektórym obrazom szczęścia wyschnąć - daj im czas na utrwalenie ".

Często w pośpiechu zapominamy, jak istotny jest proces przeżywania radości, smutku, a także samego życia. To, co dla nas najpiękniejsze, wymaga czasu, by w pełni się utrwaliło.