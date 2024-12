Przekręcasz się z boku na bok, nim zaśniesz? A może nie potrafisz znaleźć odpowiedniej pozycji do snu? To wszystko sprawia, że o poranku budzisz się z bólem kręgosłupa i stawów.

Na tym nie koniec. Niewłaściwe pozycje do spania powodują również drętwienia, napięcie mięśni i sztywność. Jeśli przez długi czas nie dbamy o komfortową pozycję do snu, nasz kręgosłup z pewnością nam się "odwdzięczy". Jednak nie tak, jakbyśmy chcieli - bo zdarza się, że pozycja, którą wybieramy do spania przynosi więcej szkody niż pożytku.

Śpij w ten sposób. O poranku obudzisz się bez bólu kręgosłupa

Kwestii tej przyjrzał się na łamach "Real Simple" dr Kevin Lees, licencjonowany kręgarz.

"Spanie na brzuchu to nawyk, którego ciężko się pozbyć. Może on jednak obciążać kręgosłup, szczególnie jego dolną część, co może prowadzić do bólu, sztywności, drętwienia i napięcia mięśni" - wyjaśnia Lees.

Ekspert zwraca uwagę, że skutki częstego spania na brzuchu mogą prowadzić nawet do uszkodzeń kręgosłupa. Dlatego też Lees radzi, by utrzymywać kręgosłup w neutralnej pozycji. Neutralnej, czyli jakiej? Mężczyzna wskazuje na trzy najlepsze:

Spanie na plecach,

Spanie z poduszką pod kolanami,

Pozycja "zerowej grawitacji".

Spanie na plecach - to najłatwiejszy sposób, by utrzymać prosty kręgosłup. Lees zaleca, by pod kolana włożyć chociażby niewielką poduszkę, dzięki której zmniejszy się nacisk na dolny odcinek kręgosłupa.

Spanie na boku - w tym przypadku preferowane jest spanie na lewym boku. I tutaj przyda się poduszka - należy umieścić ją między delikatnie ugiętymi kolanami. Dzięki temu biodra i dolna część pleców będą się utrzymywały w jednej linii.

Pozycja "zerowej grawitacji" - w tym przypadku chodzi o to, by głowa i kolana były nieco uniesione nad tułowiem. To propozycja dla osób mających regulowane łóżko. Dzięki takiemu ułożeniu lepiej oddychamy i mamy lepszy przepływ krwi. Oprócz tego pozycja "zerowej grawitacji" łagodzi obrzęki, stres i zmniejsza problemy z chrapaniem. Ekspert radzi, by łóżko ustawić pod kątem 120 stopni. Nogi powinny być ułożone wyżej niż serce.

Nieodpowiednia pozycja do snu może pogłębić wiele schorzeń 123RF/PICSEL

85 proc. ludzi na świecie odczuwa ten ból

Odpowiednia pozycja do spania z pewnością pomoże złagodzić bóle kręgosłupa. A ten, jak wiemy, niejedno ma imię: może być ostry, przewlekły, krótkotrwały lub intensywny. Według szacunków, z bólem kręgosłupa mierzy się - przynajmniej raz w życiu - 85 proc. ludzi na całym świecie. Jeśli nie wiążą się one z inną chorobą - najczęściej dotyczą kwestii zwyrodnieniowo-przeciążeniowych.

Jedna z najczęściej występujących dolegliwości to ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Powodów takiego stanu rzeczy jest sporo: praca siedząca, która trwa nieraz wiele godzin, ale i fizyczna, związana z koniecznością dźwigania przedmiotów. Do tego nadwaga czy otyłość, mała aktywność fizyczna czy nieprawidłowe ułożenie ciała i problem gotowy.

Wiele osób boryka się z przewlekłymi bólami kręgosłupa. Tutaj pomocne są nie tylko środki farmakologiczne, ale i rehabilitacja. Najczęstsze schorzenia kręgosłupa to rwa kulszowa, dyskopatia, osteoporoza, stany zapalne w organizmie, dolegliwości po urazach czy zmiany zwyrodnieniowe.

Tego typu bóle znacznie utrudniają spokojny sen. W artykule Cierpisz na bóle pleców? Śpij w ten sposób. Kręgosłup będzie ci wdzięczny również pisaliśmy o najlepszych pozycjach do spania, które mogą przynieść ulgę. W programie "BBC Morning Live" opowiadał o nich ortopeda Tom Naylor.

Bóle kręgosłupa mają różne oblicze 123RF/PICSEL

"Każdy może mieć silny ból pleców. Pozycje do snu mogą pogorszyć lub poprawić sytuację" - powiedział lekarz.

W jednej z zalecanych przez niego pozycji do snu należy wykorzystać cztery poduszki. Dwie należy umieścić za głową, a dwie między nogami. Zwrócił uwagę, że utrzymuje ona kręgosłup w naturalnej krzywiźnie. "Poduszki prostują biodra, dzięki czemu mamy mniej "pochyleń" i "skręceń". Dlatego to pozycja dobra nie tylko na bóle pleców, ale i bioder" - powiedział Naylor.

Zadbaj o jakość snu

Odpowiednia pozycja do snu to z pewnością jeden z elementów dbania o jego jakość. W końcu jest ona nam potrzebny tak samo jak odżywianie i oddychanie.

Jeżeli mamy problemy z zasypianiem, wieczorem powinniśmy ograniczać korzystanie z telefonu, a zamiast tego znaleźć czas na techniki relaksacyjne. Przydatne są również napary ziołowe (tutaj szczególnie polecana jest melisa). Nie należy zapominać o wietrzeniu sypialni i komfortowej piżamie do spania. To wszystko pozytywnie wpłynie na zdrowy i spokojny sen.

Co jeszcze możesz zrobić, by się dobrze wysypiać? Sprawdź: Najlepsze sposoby na zdrowy sen. Koniecznie wypróbuj przed zaśnięciem.

