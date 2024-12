Tydzień sprzyjał będzie działaniu pod warunkiem, że będą to przemyślane cele. W pracy nie poświęcaj się za bardzo, rób tylko to, co do ciebie należy i do domu. Zajęte Barany powinny swoje osobiste sprawy trzymać w sekrecie, bo ktoś z otoczenia stanie się wobec was wścibski. Wolne zaś mogą liczyć na intrygujące flirty. W weekend czas sprzyjał będzie odpoczynkowi i ważnym przemyśleniom.