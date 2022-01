Akwamacja: Co to takiego?

Akwamacja to metoda bardzo podobna do kremacji. Zwłoki po śmierci nie są jednak palone, a rozpuszczane w cieczy o zasadowym odczynie. Ciało zmarłego zanurzane jest w wodzie z alkaliami. Następnie roztwór nagrzewany jest do bardzo wysokiej temperatury - około 150 stopni Celsjusza. Szczątki przebywają kilka godzin (najczęściej trzy lub cztery) w przezroczystym pojemniku z wrzącą cieczą. Po tym czasie na dnie naczynia pozostają jedynie kości.

Szczątki mieli się na proch, a później - podobnie jak w przypadku kremacji - umieszcza w urnie.

Akwamacja: Ekologiczny pochówek

Mimo że akwamacja wydaje się niezwykle nowoczesną metodą, została opatentowana w 1888 roku. Początkowo używano jej jako sposobu na pozbycie się zwłok zwierząt. Pojemniki wypełniano wieloma szczątkami i zalewano je cieczą. Była to szybka metoda utylizacji szczątków zwierzęcych.

Od niedawno akwamację wykorzystuje się również w przypadku ludzi. Wiele osób uważa ją za bardziej ekologiczną formę kremacji. Firmy zajmujące się akwamacją zaznaczają, że ten sposób pochówku emituje znacznie mniej gazów cieplarnianych niż spalanie. Zużywa także mniej energii, co sprawia, że jest przyjazdy dla środowiska naturalnego.





Co dzieje się z płynem, z którym rozpuszczane jest ciało zmarłego? Po zakończeniu procesu można wylać go do kanalizacji lub wykorzystać jako naturalny nawóz. Płyn jest bowiem sterylny mikrobiologicznie, a w konsekwencji nie zanieczyszcza środowiska.

Akwamacja: ten sposób pochówku wywołuje duże kontrowersje

Akwamacja to metoda, która wywołuje spore kontrowersje i nie we wszystkich państwach jest legalna. Niektórzy uważają bowiem, że "wylewanie" cieczy z rozpuszczonymi szczątkami jest zbezczeszczeniem zwłok. Akwamacja jest zakazana przez niektóre religie, na przykład judaizm i islam (religie te nie uznają również kremacji ciała zmarłego).

Mimo kontrowersji, jakie wywołuje akwamacja, niektóre osoby żyjące w zgodzie z ekologią decydują się na ten rodzaj pochówku bliskich. Niedawno w mediach pojawiła się informacja, że zwłoki zmarłego 26 grudnia Desmonda Tutu, laureata Pokojowej Nagrody Nobla zostały poddane tej metodzie.

