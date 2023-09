Sylwia Bomba pozuje bez grama makijażu na twarzy. Fani patrzą na jedno. „Czad”

"Miałam wszystko i byłam nieszczęśliwa". "Żona Warszawy" w szczerym wyznaniu

Promienna Ewa Wachowicz pozuje z bukietem kwiatów. Zwróciła się do fanów

Sylwia Bomba zadaje szyku w kobiecej kreacji. Aż trudno oderwać od niej wzrok Aleksandra Żebrowska to żona aktora Michała Żebrowskiego, ale 36-latka już dawno udowodniła, że nie ma zamiaru być tylko "żoną swojego męża". Żebrowska wychowuje czwórkę dzieci, ale jest również przedsiębiorczynią i prowadzi firmę, specjalizującą się w tworzeniu odzieży dla kobiet w ciąży, młodych mam i kobiet w połogu.

Kiedy Aleksandra poznała swojego męża, miała zaledwie 18 lat. Wtedy to aktor udał się do niej na korepetycje z języka angielskiego. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ale kiedy spotkali się po czasie, uczucie wybuchło z ogromną siłą. Para pobrała się w 2009 roku.

Aleksandra Żebrowska znana jest również dobrze ze swojej działalności na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 390 tysięcy fanów. 36-latka chętnie dzieli się tam z nimi migawkami ze swojego prywatnego życia, wyśmiewa absurdy macierzyństwa i szerzy ideę body positive. Żebrowska znana jest bowiem z ogromnego dystansu do samej siebie - najnowsza fotka jest tego najlepszym dowodem!

Reklama

Aleksandra Żebrowska zdradziła swój największy kompleks. "Być może nigdy ich nie polubię"

Aleksandra Żebrowska wrzuciła na Instagrama nową fotkę, na której pozuje w białym, letnim zestawie, eksponując swoje bose stopy. Pod postem napisała:

Jak daleko sięga mój świat bez filtra? Jaka jest moja granica szczerości? Wciąż bardzo nie lubię swoich stóp. Być może nigdy ich nie polubię, ale dzięki innym paskudnym stopom na Instagramie coraz łatwiej jest mi latem chodzić boso

- zdradziła.

Fanki natychmiast wsparły Aleksandrę, dzieląc się swoimi kompleksami, a do klubu postanowiła dołączyć także sama Agata Rubik:

Masz na myśli moje?

- spytała dowcipnie.

Instagram Post Rozwiń

Też znacie ten ból?

Zobacz również:

Poruszenie w domu Zborowskich. Winiarska miała poważny wypadek

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Żony Warszawy. Historie Prawdziwsze": Magda Pyć-Leszczuk INTERIA.PL