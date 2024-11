Wyścig o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych trwa. Jeśli Kamala Harris pokona Donalda Trumpa, zapisze się w historii USA jako pierwsza kobieta w Białym Domu . Warto zauważyć, że podobną, chociaż zaledwie 85-minutową przygodę, kiedy urzędujący uprzednio Joe Biden przebywał w szpitalu, ma już za sobą. To, według ekspertów, daje jej unikalną perspektywę na najwyższy urząd w kraju.

W sytuacji, kiedy Kamala Harris wybrana zostanie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, na kartach historii zapisze się również jej mąż - Douglas Emhoff - stając się pierwszym w historii USA małżonkiem prezydenta (obejmując dotychczasowe stanowisko pierwszej damy). Co to dla niego oznacza?

Co dla Amerykanów oznaczałoby pojawienie się w Białym Domu "pierwszego dżentelmena"? Miałby sporo obowiązków

Chociaż stanowisko pierwszej damy (a w przypadku Douglasa Emhoffa pierwszego dżentelmena) nie jest wybieralne, nie wiążąc się z żadnymi oficjalnymi obowiązkami lub wynagrodzeniem , to zobowiązuje do udziału w wielu oficjalnych ceremoniach i uroczystościach, a także reprezentowania państwa zarówno u boku prezydenta, jak i samodzielnie . Tradycyjnie, pełniąc tę funkcję, małżonek prezydenta nie pracuje zawodowo . Rola pierwszej damy czy dżentelmena nie oznacza, że nie podejmują oni żadnych decyzji - chociaż te czasami wydawać mogą się zupełnie przyjemne.

Według ekspertów, Douglas Emhoff miał czas by przywyknąć już do odgrywania drugoplanowych ról. Jako drugi dżentelmen przez ostatnie cztery lata dyskretnie próbował odcisnąć swoje piętno w roli która, chociaż nie ma scenariusza, jest bardzo widoczna. Działał więc jako zdyscyplinowany przedstawiciel swojej żony, dając się poznać jako oddany mąż i największy fan urzędującej wiceprezydent. Odwiedził 42 stany w całym kraju i wybrał się na 15 misji zagranicznych.

Obejmując ewentualne stanowisko pierwszego dżentelmena wciąż pozostawał będzie w cieniu żony. Nie oznacza to jednak, że nie będzie mógł wykorzystywać swojej pozycji dla dobra ogółu. W Stanach Zjednoczonych tradycją jest bowiem sytuacja, w której partnerzy prezydentów i wiceprezydentów wykorzystują swoje stanowisko do wspierania apolitycznych spraw społecznych .

Michelle Obama wspierała żywienie dzieci, zaś Laura Bush promowała czytelnictwo. Douglas Emhoff zapowiedział: walkę z toksyczną męskością i o równość płci, a także, jako najwyższy rangą Żyd w Białym Domu, walkę z antysemityzmem. Był członkiem zespołu, który stworzył Narodową Strategię do walki z Antysemityzmem. "Będę żyć otwarcie i dumnie jako żyd, i to się nigdy nie zmieni" - zapowiedział. To jednak nie wszystko. Dotychczasowe stanowisko pierwszej damy wiązało się bowiem również z wieloma innymi, niekiedy z pozoru zupełnie przyjemnymi obowiązkami.