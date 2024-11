Kocie prezenty? To dowód miłości!

Mruczki potrafią okazywać swoje uczucia na różne sposoby, jednym z nich jest przynoszenie niespodzianek swoim ludziom. Jeśli zauważysz, że kot "obdarowuje" cię różnymi prezentami, to możesz mieć pewność, że w ten sposób mówi "kocham cię". Mogą to być różne przedmioty - zabawki, gumki do włosów, czy liście. Jeżeli kociak przychodzi pochwalić się swoją zdobyczą np. w postaci myszki, to musisz pamiętać, że to dalej dowód jego uczuć, a zwierzak nie powinien być za to karcony. Miłość ma różne oblicza.

Twój zwierzak zachowuje się w ten sposób? To musi być prawdziwe uczucie

Kolejnym dowodem kociej miłości jest to, co robi ze swoimi łapkami. Warto się temu przyjrzeć. Jeśli obdarowujesz go "głaskami", a zwierzak postanowił ułożyć się np. na twoim brzuchu i zaczyna "marszować", to znak, że bardzo cię kocha. Koty poprzez ugniatanie łapkami okazują swoje zaufanie i czułość. Dlatego powinieneś docenić masaże, jakie funduje ci twój zwierzak, gdyż nie są przypadkowe. Pamiętaj, że zniechęcany do tego, może to źle odebrać i pomyśleć, że nie odwzajemniasz jego uczuć. Jeżeli kot okazuje ci swoje oddanie, powinieneś mu się również odwdzięczyć np. pieszczotami.

Jak koty okazują miłość? 123RF/PICSEL

Samotna wizyta w toalecie? "Nie, dziękuję"

Trzecim sygnałem, który powinien zwrócić twoją uwagę, jest ciągłe towarzystwo zwierzaka. Jeśli zauważysz, że kot wciąż za tobą podąża i nie daje ci chwili wytchnienia, oznacza to, że twoja obecność jest dla niego bardzo ważna. Zamiast złościć się, że pupil nie odstępuje cię na krok, nawet podczas pobytu w łazience, to lepiej to doceń - to poważne wyznanie miłosne. Pozwól mu na jego dziwactwa, dzięki temu nie będzie czuł się odtrącony i porzucony. Pamiętaj, koty także mają uczucia.

Kot nie daje ci spokoju? To dowód na miłość 123RF/PICSEL

Nie tylko ludzie patrzą głęboko w oczy. Zwróć uwagę na swojego kota

Czwartym zachowaniem, które powinno przykuć twoją uwagę, są czułe spojrzenia. Jeśli zauważysz, że zwierzak wpatruje się w ciebie i powoli mruga, to może być oznaka, że chce wyznać ci miłość. Koty w ten sposób przekazują, że czują się z nami komfortowo i bezpiecznie. Nie lekceważ tego. Odpowiedz mu tym samym - postaraj się powoli zmrużyć swoje oczy. W ten sposób odpowiesz mu "ja ciebie też". Dlatego tak istotne jest przyglądanie się nawet najmniejszym gestom swoich zwierząt. Niepozorne znaki mogą świadczyć o szczęściu, złości, czy nawet chorobie.

Myślisz, że twój pupil robi to bez powodu? Możesz się mylić

Ostatnim sygnałem kociej miłości jest dźwięk, jaki wydaje zwierzak. Chodzi o mruczenie! Jednak nie byle jakie, a to bezinteresowne. Jeśli słyszysz, że twój kot "chodzi jak traktor", tylko jak cię zobaczy, bez wcześniejszego kontaktu fizycznego, to w ten sposób chce okazać ci czułość. Zwierzaki mruczą tylko wtedy, kiedy jest im przyjemnie, więc jeśli robią to "bez powodu", to dowód na prawdziwą miłość.

Przyjrzyj się mowie ciała twojego kota, może wiele zdradzić 123RF/PICSEL

