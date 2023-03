Angeolodzy są do tego zgodni. Te anioły czuwają nad pewnymi osobami

Spis treści: 01 Anioł Menadel jest stróżem osób zapracowanych. O co go prosić?

Anioł Menadel jest stróżem osób zapracowanych. O co go prosić?

Niebo zdaniem angeologów jest pełne aniołów, które działają w pewnej, ustalonej hierarchii, a niektóre z nich mają za zadanie pomagać ludziom.

Jednym z takich aniołów, pod którego opieką znajduje się całkiem spora grupa osób na świecie, jest Anioł Menadel, który jest opiekunem osób zapracowanych.

Określany jest mianem anioła dobrej pracy i jest posłańcem ratunku. W swojej ochronie ludzi pomaga znaleźć pracę i ją zatrzymać.

To właśnie do tego anioła powinniśmy zwracać się w modlitwie w czasie lęku o utracenie pracy lub w trakcie poszukiwań miejsca pracy. Anioła Menadela można prosić o wytrwałość, o szacunek współpracowników i pracodawcy, a także o pracę, która będzie sprawiać nam radość i satysfakcję.

Jak prosić Menadela o pomoc? Wystarczy modlitwa i pomarańczowa świeca

Aby zwrócić się do Menadela, wystarczy zmówić modlitwę, najlepiej między 11.40, a 12.00, kierując swoje słowa do tego anioła.

Podczas modlitwy warto zapalić pomarańczową świecę, bo to właśnie ten kolor jest symbolem Anioła Menadela.

Dodatkowo Menadel jest stróżem tych osób, które urodziły się między 19 a 23 września. To właśnie ci szczęśliwcy mogą liczyć na jego dozgonną pomoc.

Anioł Uriel i pieniądze. To do niego módl się o przypływ gotówki

Z pracą nierozerwalnie wiążą się pieniądze, ale za nie odpowiada już inny anioł — Uriel. To on ma czuwać zdaniem angeologów nad naszymi finansami.

Anioł Uriel ma chronić nas przed stratą pieniędzy, a proszony o pomoc, przyciągnie finanse do naszego życia,

Jednak aby przyciągnąć całkiem sporą sumę do naszego życia, należy odpowiednio prosić Uriela o pomoc.

Najważniejsza jest wdzięczność za to, co kupujesz, za to, że możesz wydać pieniądze, które posiadasz. Pieniądze należy wydawać z pewnością siebie i radością.

Tak pozytywna energia ma przyciągnąć Uriela.

Rytuał, którzy przyciągnie pieniądze

Aby poprosić Uriela o pomoc w zdobyciu fortuny, korzystne może być wykonanie rytuału. Wystarczy szklanka wody i łyżka soli.

Sól wsypujemy do szklanki i czekamy aż sól sama się rozpuści, nie mieszamy. Powinno zająć to ok godziny.

Następnie słoną wodą myjemy ręce i w momencie opłukiwania dłoni prosimy Uriela o dobrobyt. Po tym momencie modlitwy rąk nie wycieramy, a czekamy aż same wyschną.

Sól od zawsze była uważana za substancję ochronną i oczyszczającą, stąd jej użycie do modlitwy kierowanej do Uriela. Przypisuje się jej niezwykłe właściwości pochłaniające negatywną wibrację.