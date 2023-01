Archanioł Razjer i jego wielka tajemnica

Ci, którzy w nie wierzą, pragną ich opieki i pomocy w codziennym życiu. Anioły i archanioły mają kierować wiernymi i strzec ich przed ziemskimi niebezpieczeństwami.



Wypowiedz te słowa w czasie kryzysowej sytuacji. Anioły ześlą ci pomoc Mają tego dokonywać ponoć poprzez wysyłane ludziom znaków, a każdy z aniołów, czy archaniołów ma inny asortyment atrybutów. Jednym z wyjątkowych archaniołów, jest Archanioł Razjer, zwany Aniołem Tajemnicy, a dokładniej aniołem tajemnych światów i wodzem najwyższych tajemnic.

Ponoć król Salomon, który był określany mianem najmądrzejszego króla, swą mądrość zawdzięcza księdze Razjela, którą archanioł miał stworzyć i zawrzeć w niej całą wiedzę ludzką i niebiańską.

Archanioł jest niezwykle blisko samego Boga i zna wszelkie tajemnice istnienia. Ingerować ma także w życie ludzi na Ziemi, przekazując im myśli i przemyślenia na trzech poziomach: świadomości, podświadomości oraz nadświadomości.

Najczęściej mogą liczyć na jego pomoc osoby zagubione, w krytycznym momencie swojego życia. Prosząc o pomoc Razjela mogą też osoby zajmujące się jasnowidzeniem, czy Boską Achemią.

Znaki od Archanioła Razjela. Wypatruj ich wokół siebie

Oczywiście anioły i archanioły według wierzeń nie mogą kontaktować się z ludźmi bezpośrednio. Używają do tego celu symboli i znaków.

Symbolem Archanioła Razjela jest... klucz. Kojarzy się to z kluczem do odkrycia tajemnic. Ale także pióro, czy księga mogą być wskazówką od Razjela, a gdy zobaczysz powtarzające się liczby 11, 22 i 33, to również Archanioł daje o sobie znać.

By przywołać Razjela warto otaczać się kamieniami takimi jak szafir i jasny opal.

Gdy zobaczysz te wszystkie znaki, ponoć archanioł chce dać ci w ten sposób do zrozumienia, że musisz wejść na nową drogę i rozwiązanie twoich problemów jest już blisko.