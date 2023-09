Marcelina Zawadzka znów kusi. Wszyscy patrzą na jedno. „Jesteś najpiękniejszą Polką”

"Szczęśliwy człowiek sieje dobro i piękno". Maria Pakulnis u Alicji Resich

Przełom w życiu Racewicz i odważna metamorfoza. "Przychodzi czas na autentyczność"

Suknia Michelle Obamy wystawiona na aukcji. Cena przyprawia o zawrót głowy Ania Karwan popularność zdobyła za sprawą udziału w siódmej edycji programu "The Voice of Poland", ale jej przygoda z muzyką zaczęła się znacznie wcześniej. Wychowała się w muzycznej rodzinie, w dzieciństwie tańczyła i trenowała akrobatykę artystyczną.

W wieku 15 lat wystąpiła w programie "Droga do gwiazd", śpiewała w restauracjach i na weselach, a później w chórkach u takich wokalistek jak Ania Dąbrowska, Brodka czy Kasia Cerekwicka.

W 2010 roku Karwan wygrała jeden z odcinków "Szansy na sukces", a w 2011 roku została półfinalistką drugiej edycji programu "Must Be The Music. Tylko Muzyka". W 2016 roku wokalistka wydała singiel „Aleja gwiazd” i w tym samym roku zajęła trzecie miejsce we wspomnianym "The Voice of Poland".

Dziś Ania Karwan ma na koncie dwa albumy i kilka hitowych singli takich jak m.in.: "Głupcy", "Czarny świt" czy najnowszy "Biegnę, biegnę". Ania Karwan aktywnie działa również na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 111 tysięcy fanów.

Reklama

37-latka regularnie dzieli się tam z nimi migawkami z zawodowego i prywatnego życia oraz wrzuca zdjęcia w oryginalnych stylizacjach. Najnowsze dosłownie zachwyciło fanów!

Instagram Post Rozwiń

Ania Karwan zachwyciła w prześwitującej mini

Ania Karwan podzieliła się z fanami filmikiem, na którym pozuje ubrana w bardzo oryginalną, w połowie czarną, a w połowie prześwitującą mini sukienkę. Znana z miłości do mody wokalistka zestawiła ją z czarną, oversizową marynarką, a dopełnieniem stylizacji były niedbale ułożone loki.

Fani docenili ten modowy wybór i zasypali Anię komplementami:

"Boska", "Nie wiem skąd bierzesz te sceniczne outfity, ale wyglądasz w nich tak, że dech zapiera", "Olśniewająca", "Matko Bosko Kochanoooo..... Ale wyglądasz!!!!!!!!!!!!!", "Mega", "Wyglądasz zjawiskowo" - piszą zachwyceni.

Faktycznie robi wrażenie?

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również:

Doda wróciła do afery z Wojewódzkim. Dała się złapać