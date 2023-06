Anna Popek znów zachwyciła stylizacją

Życie i styl Małgorzata Rozenek-Majdan relacjonuje wakacje kamperem. Internauci zachwyceni Anna Popek dobrze wie, jak dobierać stylizacje, by za każdym razem zachwycać. Dziennikarka zna się na obowiązujących trendach i chętnie bawi się modą, dzięki czemu jej outfity są zawsze strzałem w dziesiątkę. Stawia nie tylko na eleganckie marynarki i spódnice, ale także na odważniejsze kreacje z rozcięciami, czy też głębokimi dekoltami.

Tym razem Anna Popek wybrała krótką, czerwoną sukienkę, która dokładnie wyeksponowała jej nogi. Dziennikarka dobrała do tego białe tenisówki i okulary słoneczne w kształcie serca. Internauci jak zwykle zareagowali na nowe zdjęcie niemal natychmiast. "Klasa, styl i samo piękno, miło się to ogląda. Pozdrawiam serdecznie", "Pięknie wyglądasz" - czytamy pod postem.

Instagram Post Rozwiń

Warto podkreślić, że tego typu zwiewne sukienki to hit tego lata. Świetnie się sprawdzają podczas upałów i do tego pasują na wiele okazji. W zestawieniu z butami na obcasie stają się idealnym outfitem na wieczorne wyjście. Z kolei sneakersy sprawiają, że zwiewne sukienki nabierają casualowego charakteru i nadają się np. na zakupy.

Anna Popek wspomina zakończenie roku szkolnego

Anna Popek tym razem postawiła na wspominkowy post, a zdjęcie w letniej scenerii opatrzyła opisem nawiązującym do zakończenia roku szkolnego. "Pamiętam ten przedostatni dzień szkoły, kiedy już wiadomo było, jakie są oceny, jakie plany wakacyjne, jakie kwiaty wręczymy nauczycielom. I to ostatnie popołudnie wypełniały już wakacyjne atrakcje, do których należały wycieczki rowerem na ogródki działkowe" - wspomina.

Instagram Post Rozwiń

Dziennikarka postanowiła podzielić się wspomnieniem sprzed lat i opisała, jak wyglądał jej ostatni dzień szkoły. "Koleżanki rodzice mieli mały domek na działce w Bytomiu i nieduży basen - to był na owe czasy luksus. Taplałyśmy się w tym basenie wielkości większej wanny, jadłyśmy truskawki ze śmietaną, rozmawiałyśmy i w ogóle było bardzo przyjemnie. I takiego dnia Wam życzę. Czerwiec jest taki piękny!" - napisała Anna Popek.

