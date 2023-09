Antycyklon Olenka przyniósł wysokie temperatury

Życie i styl Jaka będzie tegoroczna zima? Leśnicy już wiedzą. Odpowiedzi udzielił im… niedźwiedź Ostatnie dni były wyraźnym sygnałem, że lato odchodzi w zapomnienie. Okazało się jednak, że nagłe załamanie pogody nie oznacza, że czeka nas tylko jesienna aura. To ważna wiadomość dla osób, które zaplanowały urlop w Polsce.

Od poniedziałku 4 września dało się zauważyć, że pogoda znów się poprawiła. Z dnia na dzień ma być coraz cieplej, a na weekend prognozowane są upały. Miejscami pojawi się około 30 st. C. "Sytuację taką do środy zapewni nam wyż Olenka z centrum nad Polską, a później kolejny wyż, który rozbuduje się nad południową Skandynawią i będzie przemieszczać się przez kraje nadbałtyckie nad Ukrainę. Napływające początkowo z północnego zachodu powietrze polarne morskie, będzie stopniowo transformować się w suchszą i cieplejszą masę powietrza" - przekazał IMGW.

Zdjęcie Słoneczna, letnia aura ma się utrzymywać jeszcze po 10 września / 123RF/PICSEL

Pogoda we wrześniu. Kiedy pojawi się deszcz?

Wygląda na to, że przez najbliższe dni w Polsce zagości letnia pogoda. Termometry będą wskazywać we wtorek od 22 do 26 st. C. Środa i czwartek to kolejne dni odznaczające się wysokimi temperaturami. Na północy i na południu od 22 do 25 st. C., ale w pozostałych regionach nawet 28 st. C.

Piątek, sobota i niedziela będzie dla wielu przypomnieniem beztroskich wakacji. Powróci upał, który zdecydowanie pokaże, że lato jeszcze nie odeszło. Termometry wskażą nawet 30 st. C.

Jak się okazuje, słoneczna, letnia aura ma się utrzymywać jeszcze po 10 września. Zmiany pogody można się spodziewać jednak w połowie miesiąca. Wówczas pojawią się deszczowe fronty atmosferyczne. To spowoduje spadek temperatury i znacznie więcej opadów. Nie oznacza to jednak, że zabraknie słońca i na dobre zagości jesienna pogoda.

