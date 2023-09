Czy w przeciągu najbliższych dni znów z niepokojem będziemy spoglądać w niebo? IMGW opublikowało prognozę pogody na pierwszy weekend września.

W piątek, 1 września wystąpi duże lub umiarkowane zachmurzenie - miejscami będą występować przelotne opady deszczu. Burze mają wystąpić lokalnie na południu. Porywy wiatru wyniosą wtedy do 65 km/h. Minimalna temperatura wyniesie od 10 do 15 st. Celsjusza, a maksymalna od 19 do 23 st. Celsjusza. Na Podkarpaciu i w Małopolsce termometry wskażą od 24 do 27 st. Celsjusza.

W weekend 2-3 września na terenie całej Polski wystąpi zachmurzenie umiarkowane. Na krańcach południowej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Minimalna temperatura wyniesie 10 - 14 st. Celsjusza. Nad morzem termometry wskażą 16 stopni. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 do 24 stopni - nieco chłodniej będzie na Pomorzu i w górach (18 - 21 stopni).

Zobacz też:

Ta zima będzie inna niż wszystkie. Synoptycy pokazali pierwsze prognozy pogody

Totalny przewrót w pogodzie. Możemy zapomnieć o słońcu i lecie

Pogoda jeszcze nas zaskoczy. Jaki będzie wrzesień 2023?

Zdjęcie Wrzesień 2023 ma być przedłużeniem lata - prognozują synoptycy / 123RF/PICSEL

Według prognoz długoterminowych wrzesień będzie suchy i ciepły. Serwis TwojaPogoda.pl podawał niedawno:

- Silny upał w pierwszej dekadzie września do Polski nie wróci. Nie oznacza to jednak, że zrobi się chłodno. Temperatury w kraju przez wiele dni ocierały będą się nawet o dni gorące, więc lato nie powie nam jeszcze ostatniego słowa - podaje TwojaPogoda.pl.

Mapy Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych, które opracowało IMGW wskazują, że przez cały miesiąc anomalia średniej temperatury powietrza będzie miała wartości dodatnie, co oznacza, że wrzesień będzie cieplejszy od normy wieloletniej. Synoptycy przewidują, że wrzesień będzie cieplejszy niż w latach 1999-2020, zwłaszcza we wschodniej części kraju. Prognozowana jest mniejsza liczba opadów niż w latach 1991 - 2020.