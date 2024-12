Ponad milion Polek nosi to piękne imię. Pierwszą dziesiątkę zamyka Joanna

Są takie imiona, które są nadawane od pokoleń, a ich piękno nie przemija. Gdy spojrzymy na rządowe rejestry, znajdziemy tego potwierdzenie. Listę TOP 10 imion żeńskich, których w Polsce jest najwięcej otwiera Anna – i raczej nie jest to zaskoczeniem. Na 1 stycznia 2024 roku ponad milion kobiet nosiło to imię. Na podium jest jeszcze Katarzyna i Maria, a co dalej? Zobacz, jakie są najpopularniejsze imiona żeńskie w Polsce – idziemy o zakład, że w rodzinie albo wśród znajomych masz przynajmniej jedną kobietą, która je nosi.