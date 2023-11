Bardzo podchwytliwy test IQ dla najbystrzejszych. 99% osób popełnia ten sam błąd

Karolina Woźniak Życie i styl

Test IQ to najprościej mówiąc, test mający na celu sprawdzenie poziomu inteligencji danej osoby. IQ to skrót od "intelligence quotient", czyli wskaźnik inteligencji. Testy na inteligencję oceniają umiejętności logicznego myślenia, rozumowania, rozwiązywania problemów oraz zdolności do uczenia się i przyswajania wiedzy. Pomocne są różnego rodzaju łamigłówki, a oto jedna z nich.

Zdjęcie Zagadka bywa często rozwiązywana przez dzieci w podstawówce. Powodzenia! / opracowanie własne / INTERIA.PL