Jak rozwijać sprawność intelektualną? Wzrost sprawności umysłowej to proces wymagający czasu, ale istnieje wiele strategii, które można wykorzystać, aby stymulować umysł i rozwijać zdolności intelektualne. Jednym z podejść jest kontynuowanie nauki - regularne czytanie książek, uczestnictwo w szkoleniach, kursach i warsztatach, które pomagają w rozwijaniu zdolności intelektualnych. Nasz mózg również korzysta z odpowiedniej diety oraz aktywności fizycznej, które wspierają rozwijanie kreatywności. Kolejnym sposobem na zwiększenie inteligencji jest rozwiązywanie matematycznych i logicznych zagadek, które wymagają strategicznego myślenia. Działają one jak trening umysłowy, co prowadzi do zwiększenia efektywności działania mózgu.

Zagadka o drewnianych literach. Ile kosztują?

Oto jedna z trudniejszych zagadek matematycznych. Tylko niewielka liczba osób jest w stanie ją rozwiązać. Czy tobie się uda? Nauczyciel matematyki kupuje drewniane litery. Każda litera ma swoją cenę, ale różne litery mogą mieć inne ceny. Sprzedawca wyjaśnia koszt kilku słów:

JEDEN kosztuje 1 zł

DWA kosztuje 2 zł

JEDENAŚCIE kosztuje 11 zł

Nauczyciel matematyki chce kupić DWANAŚCIE. Ile kosztuje DWANAŚCIE?

Na podanie poprawnej odpowiedzi masz dwie minuty. Zastanów się, przeczytaj zagadkę na głos i spróbuj podać odpowiedź. Czy należysz do grona geniuszy?

Nauczyciel matematyki chce kupić DWANAŚCIE. Ile kosztuje DWANAŚCIE? Poprawna odpowiedź może zaskoczyć!

Udało ci się wpaść na jakieś rozwiązanie zagadki? Tyle wynosi poprawna odpowiedź:

Jeśli odpowiedziałeś 12 zł bez zastanowienia, masz rację! To najłatwiejsze zadanie słowne, które jednak wprawiło wielu w zakłopotanie.

Ta łamigłówka zawiera sprytny anagram. Litery po lewej stronie znaku równości można przestawić tak, aby utworzyły litery po prawej stronie:

DWA PLUS JEDENAŚCIE = JEDEN PLUS DWANAŚCIE. Czy podałeś poprawną odpowiedź?

