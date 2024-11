Bezdomny pies znalazł schronienie w sklepie Pepco. "Szacun dla pracowników!"

W chłodny listopadowy dzień pracownicy jednego ze sklepów Pepco w Rawie Mazowieckiej wykazali się niezwykłą empatią, wpuszczając bezdomnego psa do środka, by mógł się on ogrzać. Zdjęcie czworonoga leżącego na wycieraczce sklepu wywołało lawinę reakcji w mediach społecznościowych. "Szacun dla pracowników!" - pisali internauci.