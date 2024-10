Opowieści Tomka, Aleksandry i Kuby, trzech właścicieli kotów mogą brzmieć intrygująco. Mogą, ale nie dla tych, którzy również mają w swoim domu mruczka. Jak się bowiem okazuje, kocie zamiłowanie do relaksu na obuwiu (najlepiej takim intensywnie używanym), nie należy do rzadkości. Co więcej, zamiast dziwić, powinno stanowić dla właściciela powód do radości. Już wyjaśniamy dlaczego.