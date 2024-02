Biedronka chwali się procesem reformulacji. Na czym to polega?

Poprawę składu i wartości odżywczych produktów oferowanych klientom w sklepach Biedronka, nazwano procesem reformulacji. Jak informuje Biedronka - polega on na poprawie składu produktów marki własnej, tak aby stał się on optymalny z punktu widzenia potrzeb żywieniowych człowieka. Każdego roku kilkanaście produktów oferowanych na co dzień ponad pięć mln klientów odwiedzających sklepy sieci Biedronka przechodzi takie zmiany.

W komunikacie prasowym czytamy, że w ubiegłym roku sieć przeprowadziła piętnaście reformulacji - najwięcej - siedem - w zakresie ograniczenia soli, cztery w zakresie ograniczenia cukru i dwa w zakresie ograniczenia tłuszczu obecnego w produktach marki własnej. Dodatkowo w dwóch produktach zwiększono ilość błonnika.

"Z zasady nie tylko polepszamy skład a tym samym jakość naszych produktów, ale dbamy również, by przy tej okazji nie zmieniać walorów smakowych i przede wszystkim bezpieczeństwa oferowanych przez nas artykułów. Zbyt wysoka konsumpcja takich składników jak cukier, sól i tłuszcz może prowadzić do rozwoju wielu schorzeń. Dlatego ważne jest polepszanie składu produktów, ale także szeroka edukacja w zakresie pożądanych, dobrych nawyków żywieniowych" - powiedziała dr inż. Justyna Szymani, dyrektor Działu Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej w sieci Biedronka.

W okresie od 2014 r. do 2023 r. inicjatywa ta zapobiegła wprowadzeniu na rynek w Polsce a tym samym spożyciu ogółem ponad 5448 ton cukru, 318 ton soli i 2170 ton tłuszczu. Dodatkowo w latach 2022-2023 sieć wzbogaciła produkty marki własnej o ponad 70 ton błonnika.

Które produkty spożywcze w Biedronce posiadają poprawiony skład?

Wśród popularnych produktów, których jakość polepszono pod kątem składu w 2023 r., jest m.in.: majonez Madero pod kątem ograniczenia cukru, pierogi z mięsem Nasze Smaki pod kątem ograniczenia soli, płatki czekoladowe i miodowe Vitanella pod kątem ograniczenia soli i cukru, chipsy serowe i solone Top w zakresie ograniczenia poziomu tłuszczu a z dań gotowych np. Strogonow z grzybami w zakresie ograniczenia poziomu soli - poinformowało biuro prasowe sieci sklepów Biedronka.