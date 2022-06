Sieć sklepów Biedronka ogłosiła, że rozda 10 tysięcy kart, za które będzie można kupić produkty spożywcze, chemię i kosmetyki. Każdą z kart będzie można płacić wielokrotnie aż do wyczerpania limitu doładowania, utraty ważności karty lub jej dezaktywacji. Kto będzie mógł skorzystać z akcji?

Biedronka rozda darmowe karty na 300 zł. Kto może skorzystać z akcji?

Akcja sieci sklepów Biedronka jest częścią programu „Witajemo i dopomagajemo” („Witamy i pomagamy”) i skierowana jest do uchodźców z Ukrainy, czyli osób, które w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich kraju.

Jak czytamy na stronie Fundacja Biedronki "Witamy i pomagamy – zakupy” to program skierowany do lokalnych organizacji pomocowych, zajmujących się wspieraniem uchodźców. Fundacja Biedronki przekazuje karty przedpłacone oraz e-Kody współpracującym organizacjom, które dystrybuują je wśród potrzebujących uchodźców". Program potrwa do marca 2023 roku.

Karta „Witamy i pomagamy” jest doładowywana trzykrotnie kwotą 300 zł (maks. 900 zł) i można nią płacić we wszystkich sklepach sieci Biedronka. Karty otrzymują uchodźcy, którymi opiekują się organizacje pomocowe – partnerzy Fundacji Biedronki. Są one skierowane do osób, które planują zostać w Polsce na dłużej i nie mają obecnie wystarczających środków do życia. Dodatkowo Fundacja rozda 35 000 e-Kodów na doraźne zakupy do zrealizowania w Biedronce.

Ponieważ spora część kart została już rozdana, sieć prosi o kontaktowanie się bezpośrednio z wymienionymi np. na Facebooku Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej ośrodkami Caritas oraz fundacjami i stowarzyszeniami zaangażowanymi w akcję. Organizator nie gwarantuje bowiem nieograniczonej dostępności kart i e-kodów.

