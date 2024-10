Sieć poszukuje nowych kandydatów na stanowiska początkowe i kierownicze do sklepów , a także na stanowisko magazyniera do centrów dystrybucyjnych .

"Sieć Biedronka to miejsce pracy dla każdego. Poszukujemy kandydatów do zatrudnienia w sklepach - na stanowiska od sprzedawcy-kasjera do kierownika sklepu, magazynach i naszych biurach, w różnym wieku oraz z różnym doświadczeniem. Jako największy pracodawca w Polsce oferujemy stabilne zatrudnienie, a przede wszystkim szanse na rozwój, co potwierdzają historie naszych kolegów i koleżanek oraz fakt, że 90 proc. awansów w sieci Biedronka, to awanse wewnętrzne. Ponadto nasi pracownicy mogą liczyć na bogaty pakiet benefitów oraz konkurencyjne wynagrodzenie" - powiedziała Adriana Jeske, menedżer ds. budowania wizerunku pracodawcy w sieci Biedronka.