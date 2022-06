Spis treści: 01 Dzień Motyla Kapustnika

02 Jak wygląda bielinek kapustnik?

03 Bielinek kapustnik w ogrodzie

04 Jak rozpoznać żerowanie bielinka kapustnika?

05 Bielinek kapustnik - czym zwalczać

Dzień Motyla Kapustnika

Swego czasu bielinka kapustnika można było spotkać niemal na każdym kroku, ale obecnie jego populacja drastycznie się zmniejszyła. Jest on nieproszonym gościem w ogrodach warzywnych. Wiele osób chcąc uniknąć szkód, pozbywa się gąsienic za pomocą chemicznych środków. 30 czerwca wypada Dzień Motyla Kapustnika. Chociaż owad nie jest pod ochroną, to niech jego święto będzie przypomnieniem, by dbać o jego obecność w przyrodzie i tym samym o zachowanie równowagi w ekosystemie. Warto pamiętać, że można się go pozbyć z ogrodu w naturalne i bezpieczne dla niego sposoby.

Jak wygląda bielinek kapustnik?

Bielinek kapustnik to gatunek motyla, którego rozpiętość skrzydeł waha się od 49 do 63 mm. Zapewne choć raz każdy widział go na własne oczy. Bielinek kapustnik odznacza się białymi skrzydłami, na których wierzchołku widnieje ciemna plama. U samic można zauważyć jeszcze dwie kropki, natomiast w przypadku obu płci spód skrzydeł jest zielonkawożółty. Gąsienice bielinka są niebieskozielone w czarne plamki, a na ich grzbiecie widnieje żółta pręga. Poczwarki są natomiast w kolorach żółci i zieleni.

Zdjęcie Objawem żerowania bielinka kapustnika w ogrodzie jest przede wszystkim wygryziona blaszka liściowa / 123RF/PICSEL

Bielinek kapustnik w ogrodzie

Porady Niechciani goście na balkonie. Jak pozbyć się os? W ciągu roku pojawiają się najczęściej dwa pokolenie bielinka kapustnika. Pierwsze od maja do czerwca, a drugie od lipca do września. Zdarza się jednak, że w okolicy października pojawia się także trzecie pokolenie.

Samica bielinka kapustnika składa mniej więcej 300 jaj, ale niektóre źródła podają, że może ich być nawet 500. Po siedmiu dniach wylęgają się z nich gąsienice. Okres ich żerowania trwa od dwóch do czterech tygodni. Po tym czasie zaczynają szukać kryjówki, w której się przepoczwarzą i przezimują.

Bielinek uwielbia odwiedzać nie tylko ogrody warzywne, ale miejscem jego występowania są także lasy, łąki, pola i sady. Formą żerującą są gąsienice, które szczególnie upodobały sobie rośliny z rodziny krzyżowych w tym kapustę, nasturcję, rzepak, gorczyce, kalafior, jarmuż i brokuł.

Warto podkreślić, że pierwsze osobniki można spotkać na chwastach i dzikich roślinach, natomiast dopiero drugie pokolenie pojawia się na warzywach. W związku z tym ich żerowania można się spodziewać od lipca do sierpnia, a także jeszcze we wrześniu.

Zdjęcie Bielinek kapustnik to gatunek motyla, którego rozpiętość skrzydeł waha się od 49 do 63 mm / 123RF/PICSEL

Jak rozpoznać żerowanie bielinka kapustnika?

Objawem żerowania bielinka kapustnika w ogrodzie jest przede wszystkim wygryziona blaszka liściowa. Charakterystyczne jest również pozostawienie przez niego samych nerwów. Chcąc uchronić ogród przed szkodami, można wypędzić bielinka kapustnika w łagodniejszy sposób niż za sprawą chemicznych środków.

Bielinek kapustnik - czym zwalczać

Z pomocą przychodzą domowe sposoby, które nie jednej osobie pomogły pozbyć się szkodników. Bielinek kapustnik nie przepada za pewnymi zapachami. Skuteczny może okazać się wyciąg z:

rumianku

ziemniaków

pomidora

wrotyczu

Owad ten nie zagrzeje miejsca zbyt długo, jeśli niedaleko będzie rosnąć szałwia. Poza tym bielinka odstrasza zapach tymianku, lawendy, majeranku i mięty.

Innym sposobem może być sadzenie ulubionych warzyw bielinka niedaleko pomidorów i selera. Istotne jest również regularne usuwanie z ogrodu chwastów. Wszystko po to, by uniemożliwić składanie jaj. W związku z tym, że bielinek kapustnik uwielbia nasturcję, to właśnie ona może pomóc w ochronie warzyw. Posadzenie nasturcji w ich okolicy może odwrócić uwagę owada, który zacznie żerować na jej liściach.

